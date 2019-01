Susana Díaz promete aguantar en la oposición: "Ya lo aviso, en San Telmo no hay alfombras"

Susana Díaz ya es oficialmente líder de la oposición. Tras la investidura de Juanma Moreno, a la cabeza del primer gobierno de derechas en la Junta de Andalucía, la líder socialista empieza una travesía de la que promete no bajarse. Su compromiso es aguantar toda la legislatura "como dique de contención de la ultraderecha", dice con cierta resignación. "Es mi responsabilidad, mi obligación estar en la oposición, para que sepan que tienen al PSOE como defensa de la autonomía y la igualdad, hay que estar a la altura", añade.

Tras las elecciones del 2 de diciembre y las negociaciones navideñas, Díaz admite que el 'clic' lo hizo el día que Vox dijo que iba a apoyar al PP en su pacto con Ciudadanos. Ahí asumió que sería la jefa de la oposición. Del discurso de investidura, le ha molestado la comparación de Moreno con el cambio de Adolfo Suárez. "La Transición no se puede banalizar porque supuso cerrar 40 años de dictadura. Hoy ha habido un cambio de gobierno fruto de una mayoría parlamentaria que se apoya en la extrema derecha, tienen la sartén por el mango", repite como desde la tribuna del Parlamento andaluz.

Estas son las mejores frases de la entrevista en 'Hora 25'

¿Está dificultando el traspaso de poderes? "No ha habido presidente nuevo hasta hace un ratito. No me gusta que la extrema derecha dirija el futuro de Andalucía, que esté en manos de un grupo que no cree en la autonomía, que no hay que perseguir la violencia machista, y que intenten imponer en el espacio público su moral privada. Pero el traspaso de competencias será ejemplar, todavía no conocemos a los miembros del nuevo Gobierno"

También ha anunciado Juanma Moreno que lo primero será hacer una auditoría, ¿qué se va a encontrar? "Se va encontrar lo que ya tiene, una comunidad saneada que cumple el objetivo de déficit, que paga a sus proveedores, auditada por la cámara de cuentas. Cuando alguien dice que va a encargar una auditoría a un organismo externo es que confía poco en las instituciones. Y ya lo aviso, en San Telmo no hay alfombras"

¿Aguantará de líder de la oposición? "Claro, toda la legislatura. Si dura, porque ya han tenido una crisis antes de formar gobierno. Nunca quiero que a mi tierra le vaya mal, hay una realidad, coincide mi deseo con mi responsabilidad. Cuando ganas las elecciones, hay una responsabilidad con los que te han votado. Tengo claro lo que hay que hacer, ser el dique frente a la ultraderecha y que no se den pasos atrás"

¿No le tienta el Senado? "En absoluto, ni siquiera me lo he planteado. Tengo que estar ahí, en el Parlamento, si la mayoría parlamentaria no llega a acuerdos, hay que estar ahí, tengo que estar a la altura de ese millón de andaluces que nos han dado su apoyo, la legitimidad del principal grupo oposición".

Susana Díaz, en el especial de 'Hora 25' desde el patio de Radio Sevilla / CADENA SER

¿Has echado de menos el calor de la dirección nacional? "Había muchos alcaldes, presidentes de diputación, el delegado del gobierno… he tenido un calor enorme todo el día, mensajes preciosos de muchos cargos, he recibido flores, mandarinas de Canarias… Pedro Sánchez ha sido cariñoso estas Navidades, le he mandado un mensaje diciéndole que entraba contigo. Se va a enfadar porque te he puesto a ti por delante".

¿El Gobierno del cambio se ha decidido en Madrid? "Ha sido una falta de respeto a la dignidad de nuestro autogobierno, la primera vez que se decide en 500 km, eso no lo hubieran hecho en otro lado y lo han hecho con ostentación. Espero que no nos gobiernen desde allí. Si van a reunirse en Antequera, que sirva para leerse el pacto. Una cosa es que el andaluz sea noble y prudente, y que no le pegue patadas al Estado de derecho y otra cosa es que sea tonto, todo el mundo sabe que el gobierno de Andalucía se ha decidido en Madrid. Nuestra autonomía ha sido bienestar, desarrollo e igualdad. No vamos a dar ni un paso atrás. El gobierno está en manos de un partido de extrema derecha que no cree en la autonomía".

Si no hubiera elecciones a la vista, ¿el PSOE andaluz y Cs habrían estado cerca de entenderse? "Lo cuento con claridad, el previsible vicepresidente, Juan Marín, decía que yo era una presidenta de fiar, y ahora somos el gobierno de lo peor. Eso no es creíble salvo que responda a una estrategia nacional. Hay tres partidos que están dando la batalla de cara a las generales, no les interesa Andalucía"

¿Es el retroceso del PSOE solo en Andalucía o extensible? "Los socialistas andaluces vamos a ayudar a que solo se circunscriba a Andalucía. La ultraderecha ha pasado por Despeñaperros pero también por los Pirineos, pero es que han tardado tres minutos en blanquearla. Los tres hijos de Aznar han entendido que se necesitan para llegar al gobierno de España. El reto del PSOE es movilizar a la gente de cara a las elecciones para que ese pacto no se reproduzca en otros lugares"

¿Qué va a echar más de menos? "Dar respuesta a los problemas de los andaluces, cambiarle la vida a las familias. No he dejado de vivir en el mismo sitio, la misma casa, tengo las mismas amistades. Los que echamos muchas horas porque nos sale, lo vamos a vivir con la misma intensidad. Ya estamos poniendo en marcha la organización de las elecciones municipales, aunque no gobiernes, tienes la responsabilidad".