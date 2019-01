Esa imposible unidad de la izquierda

Tenemos enfrente la gran amenaza de la unión de las derechas, incluida la ultra, se dicen las gentes de izquierdas e incluso los dirigentes de esos partidos a la vista, entre otros datos, de los resultados de Andalucía y el trío que han formado, sin rubor, Ciudadanos, el PP y Vox. ¿Debería entonces, con este panorama por delante, formar la izquierda un frente común en esta situación de cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas, tan cerquita como en mayo? Pues de eso nada, que aquí nos gusta el jaleo y el alboroto, a la vista de lo cual reventamos Podemos y ya no habrá que decidir entre los morados y el PSOE, sino entre Más Madrid, Podemos y el PSOE. Tampoco está mal la bronca Llamazares-Garzón, pero hoy quedémonos en Madrid.

¿Cómo se logra tal despropósito de mostrar esta imagen de cuchilladas por la espalda entre unos y otros dirigentes, cuando todos, absolutamente todos, debían estar remando en la misma dirección? ¿Alguien entiende que dos personas civilizadas, que han trabajado años juntos, Iglesias y Errejón, no puedan dirimir sus diferencias de manera menos shakespeariana, con sombras de negra traición en las esquinas, yo no sabía nada y tú me has engañado? ¿Qué tipo de virus maligno sacude siempre a la izquierda, basta con echar la vista un siglo atrás, para que nunca, jamás, se respire unidad?