Uber defiende su modelo sin conductores ni coches y pide ser regulado sin "blindar" al sector del taxi

Tras varios días de conflicto entre taxistas y conductores de licencias VTC, el director de Uber en España, Juan Galiardo, defiende el modelo de negocio de este tipo de plataformas de movilidad: "A través de aplicaciones, ponemos en contacto a pasajeros que quieren ir de punto A al punto B con todo tipo de alternativas de transporte. En España, a día de hoy, son empresas con licencia VTC", detalla y deja claro que, por como plataforma, no tienen ni conductores ni coches propios.

Desde Uber insisten que las condiciones laborales de los conductores no son de su competencia: "En el caso de las licencias VTC, la inmensa mayoría de conductores son asalariados de las empresas de transporte que les contratan, que se rigen conforme a un convenio. Tenemos que trabajar con esas empresas para asegurarnos de que cumplen con la normativa", señala y pone como ejemplo los avisos que da la aplicación si se excede el número de horas permitidas. El director de Uber defiende que su servicio no es más barato que el del taxi por precarización sino porque "la tecnología hace que sea un modelo más eficiente" y el coche no pasa tiempo quieto en las paradas.

Galiardo reconoce que la empresa ha cometido "errores en el pasado" y entiende que haya conflicto con el sector del taxi pero recuerda que hay países europeos donde todas estas alternativas están reguladas como Francia, Reino Unido o, más recientemente, Portugal: "Queremos ser regulada como una empresa de movilidad pero queremos que esa regulación no busque blindar el monopolio del taxi".