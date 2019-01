El Barcelona ha amenazado a Denis Suárez con apartarle si no renueva o acepta las ofertas del Sevilla o el Betis

El FC Barcelona ha amenazado a su jugador Denis Suárez con apartarle si no cede ante una de las siguientes condiciones: aceptar las propuestas del Real Betis o el Sevilla (ambos clubes están interesados) por 20 millones o irse cedido al Arsenal, según ha informado Manu Carreño en El Larguero.

El jugador no está interesado en irse a ninguno de los clubes de la capital andaluza. No obstante, sí que está interesado en una cesión para marcharse al club de la Premier. Si finalmente el jugador se marcharse a la liga inglesa, tendría que ampliar su contrato una temporada más con el Barcelona.

Si Denis Suárez no acepta ninguna de estas opciones, el Barcelona apartaría al jugador, que no cuenta con titularidad ni continuidad en el once habitual de Valverde.