Toni Fuster: "Bauzá se marcha para hacer daño al Partido Popular"

El secretario general del PP de Balears, Toni Fuster, ha acusado al expresidente de la formación, José Ramón Bauzá, de "querer dañar al partido" al anunciar su decisión de dejar la militancia acusando a la actual dirección de convertir al PP de las islas en un partido "cada vez más nacionalista". En Hoy por Hoy, Fuster ha acusado a Bauzá de "tomar la decisión con el único proposítido de hacer daño el PP" y añade que el expresidente "no ha superado que los militantes decidieramos que no podíaa seguir siendo presidente del PP balear porque nos habíamos desconectado de la sociedad".

Fuster niega que el PP balear se esté convirtiendo en un proyecto nacionalista: "todos los argumentos que dio están basados en una gran mentira. Yo creo que él intuía que no iba a repetir como senador y por eso se marcha". Y añade: "si hubiera sido coherente se hubiera marchado hace dos años pero ha esperado hasta el final para seguir cobrando su sueldo de senador"

Bauzá no ha formalizado aún su baja del partido, según Fuster, que asegura que se enteraron de su decisión por la nota que mandó el expresidente. Y aunque él lo ha negado, en el PP no descartan que terminen siendo candidato de Vox: "nos tiene acostumbrados a hacer lo contrario de lo que dice por lo tanto no me extrañaría viendole en Vox."