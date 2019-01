Morata a su llegada a Madrid: "La gente que me conoce sabe cómo me siento"

Álvaro Morata ya está en Madrid y este domingo pasará reconocimiento médico con el Atlético de Madrid tal y como informó Carrusel Deportivo.

El delantero ha hablado a su llegada a Barajas: "Estoy muy contento, llevaba muchos días esperando. Todavía falta el reconocimiento, pero tengo muchas ganas de que todo se cierre, de que todo empiece y de empezar a entrenar con los compañeros. La gente que ha estado siempre conmigo sabe cómo me siento hoy y cómo me sentiré mañana. Como he dicho, estoy muy contento de estar aquí. Es normal que la gente tenga sus pensamientos, pero yo lo que puedo hacer de mi parte sé lo que es y lo tengo muy claro".

Preguntado por sus sentimientos por el Atlético, cantera en la que jugó, ha asegurado: "Yo empecé jugando en el Atleti y la gente que sabe de dónde vengo sabe mi historia y lo que significa para mí esto. Es verdad que el pasado es el pasado, no se puede cambiar y estoy muy orgulloso también de ello. Es el fútbol".