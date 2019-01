La fiscal general que huyó de Maduro: "Creo en la reconciliación con justicia"

Escucha la entrevista completa a Luisa Ortega:

El 5 de agosto de agosto del año 2017, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela destituyó e inhabilitó a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, después de que la exfiscal denunciase la ruptura del orden constitucional en el país y se negase a respalda esa Asamblea Nacional Constituyente, lo que le valió ser tachada de traidora por el oficialismo. Luisa Ortega tuvo que huir junto a su marido y a su familia a Bogotá al temer por su seguridad. "Mi persecución es un ejemplo para que a nadie más se le ocurra hacer esto", decía unos meses después en una entrevista a la Cadena SER. "El Gobierno no se ha encargado de resolver los problemas que tiene la sociedad venezolana, se ha ocupado de perseguirme. Tanto el Gobierno como el que está usurpando el cargo de fiscal general, que ocupa su tiempo en perseguirme, en construir expedientes para enjuiciarme a mí y a mi familia”, contaba en una entrevista conjunta entre la SER y W Radio.

Más de un año después y tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, Ortega ha pasado por 'La Ventana'. "Mi desafección venía de antes de la creación de la Asamblea Constituyente. Yo ya me manifesté en contra de dos sentencias que rompieron el orden constitucional. En 2016 tuve enfrentamientos con el Gobierno y en 2015 con el ministro de la Defensa. Abordaron la seguridad ciudadana como un problema de una guerra. Yo tengo problemas con Maduro desde que juramentó. Nunca he estado de acuerdo con él. Yo siempre he tenido problemas con él y la ruptura definitiva se produjo en 2017", ha asegurado Luisa Ortega, que ha acusado a Maduro haber ocupado el poder de manera ilegítima.

"Quien ha dado un golpe de Estado en Venezuela ha sido Maduro, quién violó la Constitución fue Maduro. Creó una Asamblea Constituyente al margen de la ley, utiliza el Tribunal Supremo para destituir funcionarios. Maduro no ha dejado otra alternativa y hay que actuar de alguna manera. Lo que ha venido haciendo el presidente Juan Guaidó tiene el apoyo de toda la ciudadanía. La manifestación a su favor ocurrida el 23 de enero no tiene precedentes, no solo en Caracas, sino en todo el país. Todos se han manifestado a favor de Guaidó", ha defendido Ortega. La que fuese fiscal general que confía en que tanto los militares como los apoyos con los que cuenta Nicolás Maduro terminen cambiando de opinión.

"No sé si usted ha visto las expresiones de algunos consulados y embajadas de los distintos países. Han venido progresivamente apoyando a Guaidó. Lo que ocurre en Venezuela es el miedo que ha sembrado el tirano en los militares y los ciudadanos. Muchos de los que se han manifestado a favor de Maduro no lo están, pero tienen miedo. Maduro dio participación a los militares en los negocios de corrupción. Eso no es lealtad", ha asegurado.

Reconciliación con Justicia

Ortega, que asegura que no cantará victoria hasta que vea la salida de Maduro del poder, también se ha mostrado confiada de que se pueda hacer justicia en Venezuela. "Espero que sean juzgados. Yo creo en la reconciliación pero con justicia. Y me encargaré de que ocurra. Soy la fiscal general legítima. Desde el exilio trabajo en ello. Cuando se me permita llegar a Venezuela voy a trabajar para que haya justicia", ha sentenciado.