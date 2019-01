El brexit se sumerge en el Parlamento británico

Hoy vuelve a ser un día clave para el brexit. Theresa May fue derrotada en el Parlamento al presentar su proyecto de retirada de la UE. Luego presentó un plan B que no incluía apenas nada nuevo. Salvo el lamento retrospectivo por la “solución de Irlanda”, que ella misma había firmado con los 27. Esa solución incluye el “cortafuegos”, que obliga a los británicos a quedarse en la Unión Aduanera europea quizá por muy largo tiempo. Hasta que no se encuentre una solución mágica para que el Norte de Irlanda esté y no esté –al mismo tiempo—en Europa.

Hoy se da el tercer paso. Es el Parlamento el que con sus enmiendas toma las riendas. Y no se sabe qué ocurrirá. La mejor propuesta es el rechazo tajante de una retirada sin acuerdo. Pero May está en contra, porque cree que la debilita ante los europeos.

Otros quieren aplazar la retirada, incluso hasta nueve meses. Pero Europa ya se ha manifestado contraria. Algunos quieren poner coto a la solución irlandesa: que la permanencia en la unión aduanera dure como máximo hasta final de 2021. May lo apoya, pero los más fanáticos militan en contra. Los diputados de a pie reclaman más poder decisorio.

Después de hoy, una de dos: o todo será más claro; o todo mucho más enrevesado.