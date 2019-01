Simon Manley: "Los ingleses no entenderían una nueva consulta"

Simon Manley, embajador del Reino Unido en España, cree que un brexit sin acuerdo en una posibilidad real, pero defiende que el acuerdo que Theresa May alcanzó con la UE es bueno. “Lo es por aporta certidumbre a ciudadanos y empresas”, ha defendido en Hoy por Hoy. “Lo que necesitamos ahora es el apoyo parlamentario pero no es fácil tras la votación de la semana pasada”.

Manley ha insistido en la importancia de que el Parlamento apoye el plan de May para avanzar hacia una salida ordenada. Algo, clave, que se escapa al entendimiento de los ciudadanos. “Nuestros políticos vuelven cada viernes a sus circunscripciones y escuchan a sus votantes y muchos preguntan por qué hay tantos problemas si ya está todo votado, por qué los diputados no respetan la votación popular”, ha señalado sobre la abultada derrota parlamentaria del plan May.

El embajador británico, sin embargo, defiende el acuerdo de May y una salida ordenada y achaca la decisión del brexit en los efectos, los profundos efectos, de la crisis económica de hace una década. Pero también cree que Reino Unido mantendrá una relación estrecha con sus socios europeos.

Sobre la posibilidad de una nueva consulta, Manley ha sido claro. “Ni el partido conservador ni el laborista están a favor de una segunda consulta y la población que votó hace dos años defiende que ya votaron y no entenderían una nueva consulta”.

Manley tampoco ve la posibilidad de pedir un aplazamiento sobre la fecha de salida, el próximo 29 de marzo. “Se habla mucho pero para qué”, se ha preguntado Manley. “¿Para que sigamos debatiendo en lo mismo?”, ha añadido.

Manley ha asegurado que pase lo que pase los ciudadanos estarán protegidos. “Vamos a proteger los derechos de los ciudadanos haya o no acuerdo. Hay más de 3 millones de europeos en Inglaterra y estamos orgullosos de su aportación y nuestra sociedad y esperamos que los 200.000 españoles que hay en Reino Unido se queden”, ha apuntado el embajador, que ha explicado que están facilitando el registro como ciudadanos de los europeos, un proceso que será gratuito, fácil y que se podrá realizar a través del teléfono móvil.