El portavoz de los taxistas Tito Álvarez reconoce su "error" con el comentario sobre Marlaska

Alberto Álvarez, alias Tito, es el fundador de Élite Taxi, el sindicato mayoritario de taxistas de Barcelona. Tras ser el portavoz de las protestas en la ciudad condal, se ha desplazado hasta Madrid para apoyar a sus compañeros en las reivindicaciones frente a la sede de UGT. Álvarez ha pedido disculpas en la SER por sus palabras en las que se preguntaba cómo podía actuar el ministro del Interior para mantener el orden en la calle si es homosexual: "Son unas declaraciones muy desafortunadas y pido disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas pero que en ningún momento ha sido con mala intención".

El portavoz de los taxistas en Barcelona se defiende de las acusaciones de monopolio al sector del taxi: "Yo particularmente estoy bastante cansado de escuchar que un sector que el 90% son autónomos es un monopolio y luego resulta que una flota de no sé cuántos miles de vehículos que está en manos de tres fondos de inversión y dos aplicaciones no se le llama monopolio. No sé qué concepto tenemos en este país de la palabra monopolio. Solo hay que mirar en la RAE lo que significa y entenderemos lo que está ocurriendo aquí".