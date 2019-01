Carreño: "El Sevilla perdió con algunas decisiones que yo no he entendido muy bien"

Ha sido una noche dura para los sevillistas. Con algunas decisiones que yo no he entendido muy bien. En el banquillo se han quedado Ben Yedder y el Mudo Vázquez, dos jugadores clave absolutamente en este buen Sevilla, que, sin embargo, los días grandes se atasca. No compite. Se hace pequeño. Ya le pasó en el Bernabéu con el Madrid, ahora en el Camp Nou y algún día más de partido grande.

El Sevilla está haciendo una buena temporada, muy buena temporada en líneas generales, pero los días de faena grande enfermería. Esta vez ha sido enfermería después del 2-0 que sacó en el partido de ida.

La noche dura para los sevillistas se ha visto agravada, además, con la clasificación del Betis. Comenzó perdiendo en casa, en el Villamarín, donde se va a jugar la final de Copa este año ante el Espanyol 0-1. Eso echaba al equipo de Setién, pero marcó Lo Celso en el minuto 76 y se fueron a la prórroga. En el 96 Sergio León y en el 99 Mandi metieron al Betis en semifinales de la Copa del Rey.

Luego podrán decir que les gusta más o que les gusta menos, que juega mejor o que juega peor, que aburre más o que aburre menos. Pero la realidad no se puede discutir.

Hacía 14 años que el Betis no se metía en semifinales de la Copa. 14. Luego se critica a Setién, pero 14 años que no se metía en una semifinal de la Copa y jugando en Europa. Yo no entiendo cómo siguen criticando muchos, incluso del Betis, a su entrenador.