Esto va peor

Esto va algo peor. El mes de enero, con su tradicional cuesta, digiere pesadamente las fiestas. Sobre todo en el comercio y en los bares y restaurantes. Y ello se traduce en pérdidas de afiliados a la Seguridad Social. Y en mayor número de parados. Esta vez también ha sido así. Con el agravante de que se trata de peor enero desde hace cinco años. Se han perdido más de 200.000 cotizantes. Y se han contado 83.000 nuevos parados. La lista del paro se sitúa así en 3,3 millones. Demasiados.

Todavía no hay indicios claros de si el aumento del salario mínimo -vigente por vez primera durante un mes entero-, aparte de sus beneficios globales (mayor capacidad de consumo, aumento de la demanda) traerá también perjuicios en forma de nuevos parados, porque ciertos sectores y empresas no puedan o no sepan pagar un salario más alto.

Todavía los resultados, mirando un año completo, son bastante buenos. Pero pintan algunos bastos. Sin embargo, parece que la economía española seguirá creciendo al 2,2%, lo que debe permitir crear empleo neto. Es menos que en las épocas de más alegría y bonanza internacional. Pero el triple que en Italia.