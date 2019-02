U2 y el sueño de conquistar América

U2 editó The Joshua Tree en marzo de 1987 y aquel disco cambió su carrera, fue el punto de no retorno hacia el estrellato. Sus once canciones son el retrato de América de un chico irlandés de 27 años con mucho mundo a sus espaldas. Un disco que fue número 1 en más de veinte países, que se llevó el Grammy al álbum del año despachando 25 millones de copias y que fue, sobre todo, la banda sonora de finales de los ochenta para miles de jóvenes.

Un álbum que retrata el sueño americano, desde un punto de vista diferente y que conectó con ese público estadounidense cambiando el rumbo de la banda y mostrando la eclosión de ese algo que se venía fraguando desde la edición de War cuatro años antes. Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recorrer la historia de The Joshua Tree y lo hacemos en compañía del periodista y escritor Toni Castarnado.

Cómo era el mundo en 1987

El álbum de U2 llegó a un mundo agitado que se preparaba para el final de una época. Lucía Taboada nos recuerda cómo era el mundo en aquella época, en contexto en el que llegó este disco.

El cambio de sonido de U2

Para The Joshua Tree la banda irlandesa repitió con la pareja de productores que habían dado forma a su anterior entrega, Brian Eno y Daniel Lanois, pero esta vez buscaron un sonido diferente. El músico y el productor Guille Mostaza nos explica cómo fue grabado este disco.

