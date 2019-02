HBO estrenará el 22 de marzo la película secuela de 'Muerte en León'

HBO estrenará el próximo 22 de marzo la película secuela de ‘Muerte en León’, la aclamada serie de no ficción sobre el asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta del PP de la Diputación de León. El director británico afincado en España Justin Webster está de nuevo al frente de esta producción que pasará previamente por salas de cine. El 6 de marzo es la fecha prevista. “Es una película para cines que también se verá en HBO, es realmente porque tenía una espina clavada al final de la serie, había quejas, seguimos rodando e investigando para tener un final más definitivo”, confesaba en el programa ‘La Ventana’ de la Cadena SER.

Webster se refiere al posible cierre en falso del caso. Junto a su coguionista y productor, Enric Bach, investigó el crimen y siguió todo el proceso judicial. El último de los cuatro capítulos, que ahora se pueden ver en exclusiva en HBO, abrió una brecha en la investigación. El llamado ‘Tercer hombre’. Un asesor de la Presidencia de la Junta de Castilla y León cercano a Juan Vicente Herrera, al que ni la Policía ni el juzgado investigó, cruzó llamadas a diario, incluso el día antes y el del crimen, con Triana Martínez, hija de Montserrat González, la principal condenada por el asesinato.

“Hay una cosa que nunca ha salido en el juicio. Cuando veo que esa prueba es verdad, que no la hemos tenido nadie. Ni fiscales, ni acusaciones, ni defensas, ni policía […] Ese dato el jurado tenía que saberlo. Ha podido verse, o no verse y ocultarse”, declara en el último episodio sobre el registro de llamadas el encargado de la defensa. Sobre esas sospechas, esa “espinita” que dice Webster, han elaborado este nuevo trabajo con material inédito. "Hemos logrado un final más contundente y definitivo. La serie acababa con un interrogante: ¿negligencia policial u ocultación de pruebas? La película responderá a esa pregunta”, avanzaba el director hace unos meses en una entrevista en El Confidencial.

La serie fue estrenada en Movistar en diciembre de 2016 siguiendo la corriente internacional del ‘true crime’, crónicas de sucesos con revelaciones periodísticas y una narrativa similar al de la ficción. Justin Webster ha sido defensor de la etiqueta ‘serie de no ficción’ en contraposición a la documental para enmarcar las obras de un género con una minuciosa investigación detrás. "Es difícil definirla, incluso al venderla dentro de las cadenas. El documental significa muchas cosas, aquí lo fundamental es la narrativa de los personajes. Se parece mucho a la ficción pero no contiene elementos de ficción. La innovación también es trasladar esta forma de contar a lo episódico", explicaba durante una entrevista en ‘Hora 25’ con motivo del estreno. "No no hay trucos, solo la habilidad de no juntar el periodismo y el cine”. Para él, pocas series reúnen estos requisitos. La precursora fue The Staircase en 2005. El podcast Serial (2014) revivió este género que luego continuaron obras como The Jinx (El gafe), Making a murderer y OJ Made in America.

Justin Webster dirige la productora JWProductions, especializada en lo que denominan producciones narrativas de no ficción. Licenciado en Filología clásica en Cambridge, el mundo del periodismo le sedujo en los años 90. Ha trabajado para Independent Magazine, Granta, The New Statesman, The Boston Globe Magazine y El País Semanal. En 1996 creó esta empresa tras instalarse cinco años antes en Barcelona. Es autor de películas reconocidas y premiadas como ‘Gabo’, ‘Seré asesinado’, ’Garzón’, ‘Conexión Madrid’, ‘Fotografiando el éxodo’, ’Barça Confidencial’, ‘El fin de ETA’ o la última, ‘Six dreams’, una serie sobre historias de La Liga española de fútbol.

El crimen y el caso

Isabel Carrasco fue asesinada el 12 de mayo de 2014 por disparos de un arma de fuego mientras cruzaba la pasarela de un río y se dirigía a la sede del PP desde su domicilio. Desde el primer momento, las autoridades apuntaron a la venganza personal como el móvil del crimen. Pocas horas más tarde fueron detenidas Montserrat González y su hija Triana Martínez, con quien la presidenta del PP de la Diputación de León tenía una estrella relación. “Maté a Isabel Carrasco, era mi hija o ella”, confesó la primera en el juicio sin mostrar arrepentimiento. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó en 2016 las condenas a 22 y 20 años de cárcel impuestas a Montserrat González y a su hija Triana Martínez por el asesinato en mayo de 2014 de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco. Además la sala estimó la petición del fiscal e incrementó en dos años -hasta los 14 en total-, la pena impuesta a la policía municipal de León Raquel Gago como cómplice, no encubridora, al valorar la tenencia ilícita de armas, según informaron Alfonso Ojea y Pablo F. Bodega, redactores de la Cadena SER.