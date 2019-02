'Alita: ángel de combate': el tufo romántico se carga a una justiciera con potencial

El termómetro de estrenos y las novedades en series en 'El cine en la SER'.

Si las películas sirven como barómetro de las preocupaciones colectivas, esta semana hay un estreno que dice mucho del momento trágico que viven millones de refugiados. Es Cafarnaúm, la cinta de la libanesa Nadine Labaki, que ganó el premio del jurado en Cannes y que muestra la miseria de los campamentos de refugiados. Hay más cine político, por ejemplo El candidato, película que retrata el acoso de los medios de comunicación al aspirante demócrata Gary Hart, anterior a Bill Clinton.

También llega cine de superhéroes adaptación de un manga, con Álita, ángel de combate y comedia española, género preferido por los espectadores, con Perdiendo el este, protagonizada por Julián López. En televisión existe un boom de series coreanas y asiáticas, tras el éxito de Kindomg en Netflix.

'Alita: ángel de combate': anime con el filtro de Hollywood

La película que aspira a liderar la taquilla está rodada en 3D por Robert Rodriguez, que adapta este manga protagonizado por Rosa Salazar y Christoph Waltz. La cinta está ambientada en el Siglo XXVI donde, tras una gran guerra, apenas sobreviven unos pocos humanos repartidos entre dos mundos muy distintos. Produce James Cameron, el hombre que modificó la estética de los efectos digitales desde Terminator.

"Cuanto más fantástica es la historia, más enraizada a la realidad debe ser, así que construimos muchos de los sets, usamos localizaciones reales... la mayoría de los actores eran reales, solo ella y otros personajes llevaban trajes de captura de movimiento. Hay mucha realidad a su alrededor, tratamos de grabarlo como si fuera una película regular. Fuimos a Sudamérica para tener más diversidad, para obtener un crisol de culturas", asegura Robert Rodríguez sobre una producción con aspiraciones de convertirse en saga. La historia de amor ensombrece el espíritu de esta justiciera de ojos enormes. "Todos nos sentimos insignificantes, todos podemos sentir que no tenemos la habilidad de cambiar nada, que no tenemos poder, pero creo que esto es lo bonito de esta historia, que ella vive este viaje y descubre que lo tiene, y creo que este es el tema, que todos tenemos esta habilidad, cuando profundizamos dentro de nosotros y buscamos, vemos que tenemos la habilidad de cambiar nuestras circunstancias, y a veces incluso tenemos el poder de cambiar las circunstancias de un gran grupo de personas", comenta la actriz Rosa Salazar.

'Cafarnaúm', el drama de los refugiados desde la mirada de un niño

El drama de Nadine Labaki, directora libanesa de películas como Caramel, que ganó el premio del Jurado en Cannes con esta historia que sigue a un niño refugiado sirio en Líbano, con un punto de partida bastante potente. El niño denuncia a sus padres por haberlo traído al mundo. Rodada en los campamentos y las barriadas de su país donde se hacinan inmigrantes y refugiadas y buscando el casting entre esas calles, Cafarnaúm es una crítica rotunda contra el sistema que permite que esta marginalidad no tenga remedio

Labaki fue abucheada en Cannes por una parte de la crítica que cuestionaba que utilizara el sentimentalismo para contar esta historia a la que tildaban de porno miseria. "Yo no me he dado cuenta si esto es un punto de vista masculino o femenino al ver la película, creo que es una reacción que existe y hay está. Es cínico. Porque es esa gente que no quiere sentir, ni ver lo que pasa en el mundo, que no quiere ver la realidad, que escribe sus críticas en un café de París y dice que esto no es la verdad. Pues que vayan a ver si existe o no esa verdad. Ese es el problema. La verdad es mucho peor que lo que yo he mostrado en esta película", respondía en el Festival de San Sebastián.

‘El candidato’: la prensa carroñera y la privacidad de los políticos

La nueva película de Jason Reitman ha pasado desapercibida en la temporada de premios pero tiene varios aspectos muy interesantes desde el punto de vista político y periodístico. El director de Up in the air o Juno retrata la tensa campaña electoral que vivió el aspirante a la nominación demócrata del año 88, Gary Hart, cuando pretendía presentarse ser el próximo presidente. Protagonizada por Hugh Jackman, la cinta se centra en las tres semanas previas a su caída por una infidelidad y pone en el foco cuestiones como el sensacionalismo de la prensa seria, la imagen de los políticos o la persecución mediática.

'Perdiendo el este': los emigrados de la crisis con patetismo español

Nueva comedia de esas que esperan subir puestos en la taquilla. La secuela de Perdiendo el norte, que hizo más de 10 millones de recaudación, está protagonizada por Julián López, emigrado español sin trabajo que tiene que buscarlo en China. Allí se produce el típico choque cultural, el enredo y un patetismo lleno de tópicos. Junto a él están actores como Carmen Machi, Leo Harlem, Miki Esparbé o Edu Soto.