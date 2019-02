Tomic: "Levantar la Copa en Madrid no es igual a levantarla en otro lado"

El Barcelona Lassa se ha proclamado este domingo campeón de la Copa del Rey de baloncesto al imponerse al Real Madrid en la última jugada del partido (93-94). Tras la victoria, el jugador del Barcelona Ante Tomic ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER.

Un partido inevitablemente marcado por la polémica, unas decisiones arbitrales que han creado muchas dudas también en el propio Tomic: “No sé qué decir, es un movimiento típico de poste fijo y ha tirado el balón. En el campo no he visto nada, pero ahora en el vídeo… ha tocado tablero creo y si toca tablero es canasta”. Sobre la posible falta anterior a Singleton tampoco se ha mojado "porque estaba en el otro lado del campo".

Lo que no ha gustado al pívot han sido las declaraciones de Felipe Reyes. El capitán del Real Madrid ha estallado contra el arbitraje y ha apuntado que ya iban dos años seguidos. A lo que Tomic ha respondido: ¿Qué significa dos años consecutivos? Que hemos robado el año pasado también? El tapón o no, no lo sé, hay que preguntar a los árbitros que saben las reglas y deciden”, ha sentenciado.

Respecto al desarrollo de la emocionante final, ha apuntado: “Creo que la segunda parte más la prorroga ha sido una locura. 16 puntos arriba ellos, después nosotros una remontada, prorroga nosotros arriba, ellos arriba… (…) Creo que hemos hecho un gran trabajo en la presión de cinco tanto en defensa como en ataque, ha sido una locura”.

“Levantar la Copa en Madrid no es igual a cualquier otro lado, pero no por mí, para el equipo, la ciudad y para todos”, ha concluido el croata.