El Congreso aprueba la Ley Hipotecaria en el décimo aniversario de la PAH

Este jueves el Congreso aprobaba la nueva Ley Hipotecaria. Esta nueva normativa obliga a los bancos a asumir parte de los costes de una Hipoteca, como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o los costes de registro, así como algunos de notaría. Prohíbe las cláusulas suelo, flexibiliza la negociación de los impagos y facilita la dación en pago siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.

En el décimo aniversario de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, aunque los desahucios hipotecarios se mantienen estables, la burbuja ha pasado a ser del alquiler, siendo el impago de este ya la causa de casi el 60% de los desalojos, según los datos que proporciona el Consejo General del Poder Judicial.

En la PAH actúan en caso de desahucios por impago del alquiler siempre y cuando los pisos sean de lo que ellos llaman grandes tenedores, es decir, entidades bancarias. "En el caso de un particular es más complicado, porque no sabemos a qué santo desvestimos si vestimos a otro. Creemos que los propietarios tienen también sus derechos, al igual que los arrendatarios", dice Adolfo Izquierdo, portavoz de PAH Madrid.

Una Ley controvertida

La nueva normativa era un proyecto desarrollado por el Ministerio de Luis de Guindos en el anterior Ejecutivo, que estaba preparado para hacerse realidad antes de que llegase la moción de censura.

El Gobierno socialista tenía tramitada ya la práctica totalidad de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. Desde junio se habían aprobado casi todas las enmiendas, pero quedaban algunas todavía por votar. Una de ellas, la promovida por el Senado, ha conseguido que la Ley pase antes por esa cámara. Eso significa que, aunque el Gobierno consigue que la normativa salga adelante antes de la disolución de las cámaras, previsiblemente no entrará en vigor hasta finales de mayo. Esta enmienda ha contado con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos, UPN, el PDeCAT y Foro Asturias.

Unidos Podemos impuso desde el principio una enmienda a la totalidad de esta nueva Ley Hipotecaria, y argumenta que no soluciona el problema de la dación en pago ni garantiza la alternativa habitacional.

Las ejecuciones hipotecarias se estabilizan



A pesar de la nueva Ley, de las sentencias europeas y del ascenso de los desahucios por impago del alquiler, en la PAH de Madrid siguen recibiendo casos como el de Salva, afectado por una hipoteca con cláusulas abusivas que ha endeudado a su familia. "Lo que estaban haciendo era capitalizar los intereses, es decir, yo pago 500 euros que son intereses y los 400 de diferencia me los suben a la deuda total, con lo que la deuda nunca baja. En total he pagado 90.000 euros y debo 223.000 euros, de 202.000 que era la hipoteca en un principio".

Salva quiere conseguir una dación en pago en la que pueda entregar su piso a cambio de que liberen a su madre, que le avaló por unos teóricos cuatro años y a la que ahora el banco atribuye una hipoteca en su piso ya pagado.

Desahucios sin alternativa habitacional y en familias con menores

Adolfo Izquierdo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Madrid, recuerda la sentencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en 2015 condenaba a España por no garantizar la alternativa habitacional a las familias desahuciadas. "Los jueces siguen sin considerar vinculante un pacto internacional firmado por el Estado y ratificado en su protocolo facultativo".

Aquella condena por parte del Comité de la ONU fue consecuencia de una denuncia por el desahucio de una familia marroquí con dos menores de 1 y 3 años a su cargo. Los desahucios con menores y sin alternativa habitacional siguen ocurriendo en nuestro país. Los últimos se ejecutaron ayer en el barrio de Lavapiés. Cuatro familias con menores y bebés a su cargo en la calle Argumosa se quedaron fuera de sus casas tras fracasar el intento de parar el desahucio, y tan solo una de ellas tenía una vivienda social adjudicada unos días antes que todavía no le había sido entregada.

La nueva Ley Hipotecaria aprobada el jueves en sede parlamentaria incluye entre sus disposiciones la prohibición tajante de los desalojos forzosos sin solución habitacional en familias vulnerables.

La PAH cumple 10 años

Se cumplen 10 años desde que en febrero de 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca comenzara su actividad en Madrid. Un movimiento que nació en Barcelona en defensa del derecho a la vivienda, pero cuyas perspectivas se han moldeado desde entonces. Hoy la plataforma está casi al 100% formada por activistas directamente afectados por las ejecuciones hipotecarias.

Han aprendido la base legal que les afecta, y cuentan con expertos que les ayudan a enfrentarse a los casos que les llegan. "No paramos cualquier ejecución, y sigue llegando gente todos los días que nos dice que le van a venir a desahuciar mañana. Nosotros ante eso no podemos hacer nada. Tienen que venir cuando empiezan a tener problemas, no cuando no hay nada que hacer".

Desde la Plataforma defienden el diálogo con los gobiernos y las entidades responsables de las hipotecas. Así han llegado a soluciones y a alquileres simbólicos de hasta 50 euros para familias especialmente vulnerables.