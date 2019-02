Berto Romero: "Hago una serie para revolver mis tripas y las de los demás"

Ser padre en la sociedad de hoy en día no tiene mucho que ver con generaciones pasadas. Para convertirse en el progenitor más enrollado del colegio hay que saber de veganismo, running, lo último en tecnología o sobrevivir a una resaca más allá de los 40. Todo esto lo sabe muy bien Berto Romero, y no ha perdido la oportunidad de volver a plasmarlo en la segunda temporada de ‘Mira lo que has hecho’.

Los nuevos seis capítulos, ya disponibles en Movistar+, Berto Romero y Eva Ugarte vuelven a pasar por un embarazo, esta vez de gemelos, mientras educan a su primer hijo y tratan de conciliar sus vidas privadas. La trama de la serie se complica, pero la serie en sí misma también, pues hay que sumar al cómico rodando una ficción sobre sí mismo dentro de otra.

“Aunque parece complicado, la autoficción es muy parecida a escribir cualquier otro tipo de serie”, comenta el creador. “Los materiales con los que trabajo siempre tienen que ser adecuados para la historia, no voy a contar cosas sólo porque me pasen, ni dejar de hacerlo por lo mismo”, dice sobre esta forma de mezclar realidad y ficción, recurso que considera muy atractivo para el espectador.

El mejor ejemplo que Berto Romero pone para explicar esta distorsión realidad-ficción es el ‘basado en hechos reales’ que los hermanos Coen rotulaban al inicio de ‘Fargo’: “reivindico mucho la ficción como una herramienta liberadora, hago una serie para revolverme las tripas y también las de los demás”, y asegura que, de tratarse únicamente de expresar su vida, no habría tanto material como para llenar una temporada. “Es un ejercicio psicoanalítico de expresar miedos, deseos, fantasmas, rincones oscuros… lo bonito de la ficción es eso”, concluye.

La metaficción no es un recurso nuevo, ni el hecho de que un cómico se lance a crear una serie de ficción semirrealista. Lo hemos visto ya con ‘Seinfeld’, con el malogrado ‘Louie’, últimamente más en ‘Fleabag’ o en nuestro país con Ignatius Farray en ‘El fin de la comedia’. Berto se aleja de estas series y los llama “contrarreferentes”, y cree que solamente se fijó en ellas para huir de sus planteamientos y tratar de encontrar su camino como serie independiente.

Reflejo de una sociedad esquizofrénica

No juzgar. Esa es la máxima con la que Berto trataba de retratar en la primera temporada, y que en esta segunda vuelve a cumplir con creces. Entre otras novedades, incorpora a Javier Ruiz Caldera, que ya ha trabajado con Berto en películas como ‘Tres bodas de más’ o ‘Spanish movie’. “Tiene muchas capas de lecturas, muchos paralelismos con la realidad y la ficción, no es más de lo mismo, y eso es lo bueno de las series bien hechas”, nos cuenta el director, encantado de formar parte del proyecto.

“Lo que hacemos es retratar una sociedad esquizofrénica, sobreactuada, donde los padres leen, se informan y se preocupan sobre sus hijos más de lo que deberían”, asegura. No en vano, una inocente reunión de padres en un aula puede acabar en un verdadero debate sobre el derecho a decidir aplicable a las autonomías.

Javier Ruiz Caldera dirige la segunda entrega de 'Mira lo que has hecho' con Berto Romero y Eva Ugarte / MOVISTAR

Toda esa “todofobia” a la que se refiere el creador, esa tendencia que hay ahora a que todo nos moleste, le ha llevado a crear una temporada más oscura, más cerca de la ‘dramedia’, donde los personajes y tramas secundarios desengrasan una crisis de pareja y de existencia que llevan el peso de la serie. “Hoy en día hay más ruido, todo nos molesta más y nos gusta gritarlo, pero los problemas y las sensibilidades son las mismas”, dice sobre esta tendencia.

Con una Eva Ugarte que sobresale en esta segunda temporada y una gran selección de secundarios capitaneados por Jordi Aguilar y Nuria Gago, ‘Mira lo que has hecho’ se aparta de la paternidad para darnos una radiografía mucho más amplia de la sociedad.