"Las nuevas hipotecas son un avance, pero..."

Este domingo analizamos con dos asociaciones de usuarios bancarios, Adicae (Asociación de Usuario de Bancos, Cajas y Seguros) y Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), los contenidos de la nueva Ley Hipotecaria. Manuel Pardos, presidente de Adicae, ha dicho que “es sin duda un avance importante, pero nos hubiera gustado que hubiera incluido otras mejoras”. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, ha dicho también que es un avance, “los hipotecados estarán más protegidos, pero me hubieran gustado otros cambios. No me convence la participación en el proceso de los notarios, que saben de leyes pero no economía” y ha dicho que le faltan los registradores. Los dos han coincidido en que aporta transparencia y mejores indudables parea los consumidores, por ejemplo rebajas de comisiones y nos facilidades para los desahuciáis por impagos.

Con ellos también hemos hablado de la reunión del lunes del Tribunal de Justicia Europeo para tratar las hipotecas IRPH, que afecta a más de un millón de usuarios en España. Los dos se han mostrado confiados en que finalmente se dará la razón a los afectados, aunque la resolución no llegará hasta el verano.

Pardos ha aprovechado su paso por Ser Consumidor para criticar los “palos en las ruedas” que siguen poniendo algunos bancos con temas como las cláusulas suelo “para seguir retrasando los pagos” y Patricia Suárez ha recordado el caso de un plan de pensiones con trampa: los beneficiarios del mismo, al fallecer el matrimonio, “no eran las hijas sino el propio banco”. Han ganado en los tribunales.

Cambio climático: Adiós diésel, llegan las renovables

El Gobierno ha decidido poner las bases de un cambio energético en nuestro país y nosotros los hemos analizado con Jorge Morales, ingeniero y experto en energías. Ha repasado todos los cambios que llegan o que podrían llegar, como la Ley de Cambio Climático, el autoconsumo, la llegada a saco de las energías renovables, la pobreza energética…” Algunos avances son definitivos, otros no tienen vuelta atrás, gobierne quien gobierne, porque provienen de Europa, pero el plan del Gobierno es ambicioso”. Entre las propuestas, la desaparición de los coches diésel en 2040 y “la llegada masiva de las energías renovables”.

Intoxicaciones alimentarias: ¡cuidado!

Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y exporta en seguridad alimentaria nos ha analizado los últimos casos de intoxicaciones alimentarias - setas, espaguetis, etc-, las consecuencias de ciertas malas prácticas - leche cruda- de los propios usuarios y cómo evitarlas. "Damos por supuesta la seguridad alimentaria por eso los casos de intoxicaciones graves nos alertan, pero la realidad es que es fundamental aplicar higiénicas de manipulación y cumplir la legislación"

Así es Nacho Ares

El director de Ser Historia, Nacho Ares, ha pasado por los micrófonos de Ser Consumidor y ha participado en la sección sin mala uva. Ya sabemos que recicla, que no usa ropa falsificada, que su “pecado” gastronómico es un buen chuletón…"