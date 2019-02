Susana Díaz acusa a Rivera de ser miembro del "trifachito andaluz"

Susana Díaz, secretaria general del PSOE de Andalucía, ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de “derechizarse” y preferir “convertirse en miembro del trifachito andaluz” antes de atender a sus principios “moderados” o “liberales”. En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, Díaz ha criticado tanto a Ciudadanos como a PP por su “falta de altura” para aislar, como ocurre en otros países europeos, a la extrema derecha de Vox.

La dirigente socialista ha tildado de “respuesta timorata y cobarde” la que PP y Cs han dado a Vox, que ha pedido que se publiquen los datos personales de los trabajadores que evalúan a las víctimas de violencia machista. “Miran para otro lado y silban” porque no se atreven a “pararle los pies” debido a que dependen de sus votos para gobernar, ha dicho Díaz. La expresidenta de la Junta andaluza también ha acusado de mentir al actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras decir que ella no invirtió el 70% del presupuesto de violencia de género. “Miente o no sabe de lo que habla”, ha subrayado Díaz, que ha explicado que esa partida de dinero se recibió después de las elecciones y que su gobierno en funciones, por lo tanto, no pudo hacer uso de él. Entiende la expresidenta que tras las acusaciones de Moreno Bonilla “hay cobardía porque no quiere decirle a Vox que hay más dinero para las víctimas y que hay que gastarlo”.

Lo de Andalucía espoleará a los progresistas

Susana Díaz ha dicho que el 28 de abril, fecha de las elecciones generales, espera “quitarse la espina” del resultado de las autonómicas en Andalucía y se ha mostrado “convencida de que el socialismo andaluz será el que más contribuirá” con votos a Pedro Sánchez. “Lo que ha pasado en Andalucía va a espolear el voto progresista en el resto del país”, ha recalcado la secretaria general del PSOE andaluz, quien ha negado que se vaya a producir una lucha de poder en las listas entre sanchistas y susanistas porque “aquí todos somos socialistas y los militantes harán lo mejor para el partido”.