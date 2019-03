La mancha más injusta de la Marca España en toda su historia

Todos los países tienen algunos episodios en su historia de los que no están muy orgullosos. O de los que ningún país debería estar muy orgulloso, mejor dicho. España no es ninguna excepción. Pero también es cierto que nos hemos visto arrastrando alguna cruz que no nos tocaba. Hoy recordaremos uno de los usos más injustos que se han hecho nunca de la palabra “español” como adjetivo.

El 4 de marzo de 1918, Albert Gitchell, un cocinero militar de una base del ejército de los Estados Unidos en Kansas, después de servir el rancho a sus compañeros, empezó a encontrarse muy mal, con un fuerte dolor de garganta y una fiebre altísima. No tardaron en unírsele otros soldados. Muchos de ellos murieron. El virus no tardó en extenderse por Estados Unidos, pero al estar el país inmerso en la 1ª Guerra Mundial, la información que se consideraba de posible uso militar era filtrada al gran público con cuentagotas. Lo mismo era aplicable a otro foco que tuvo esta gripe mortal, en Francia.

Cuando el virus llegó a España, un país que se había mantenido neutral durante la guerra, sí se informó de la epidemia. ¿Y cómo nos lo agradeció el mundo? Pues dándole el nombre de Gripe Española. Cuando se investigó el origen de la enfermedad y se vio que de España seguro que no venía, ya fue demasiado tarde. Nos quedamos con la denominación de origen de una de las peores pandemias de la Edad Contemporánea.

Así que si hoy te estás comiendo un marrón que no te toca, no te quejes y piensa que peor lo pasó tu país en 1918.

si te has quedado con ganas de más...