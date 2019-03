Del retrofuturismo de Anni B Sweet al infeccioso rap de El Momo

Damos por hecho que la tendencia imperante en la música —incluso en el ámbito menos comercial— es el trap y, por extensión, toda la música urbana. Pero lo cierto es que la producción de calidad, en lo que llevamos de año, es muy dispar: pop retrofuturista, rap a la antigua usanza, folk, punk, twee pop, electropop, garage, noisepop... ¡y hasta kinkidelia! Una diversidad que se refleja a la perfección en nuestra selección del mes de marzo. Puedes escucharlar las canciones en el widget de la lista del mes que encontrarás al final del artículo, pero además ya hemos incluido estas 10 canciones a nuestra playlist de Spotify Chinchetas 2019.

Buen viaje (Anni B Sweet)

Anni B Sweet ¡por fin se atreve con un disco íntegro en español! Este Buen viaje de pop psicodélico es la antesala de su nuevo disco, Un universo por explorar, que coquetea con el retrofuturismo y la nueva ola de sintetizadores que está pegando fuerte en el indie nacional. El nuevo sonido espacial de Anni nos recuerda mucho a los inicios de los australianos Tame Impala… y, sobre todo, a los británicos Temples, quienes han puesto su grano de arena en este disco con la producción de su líder James Bagshaw.

Nada Que Ver (El Momo)

El Momo (a.k.a. Mario Maher) es mucho más que el telonero de Kase.O y lleva años dando muestras de su talento para rapear, pero está claro que la gira de El Círculo le ha sentado muy bien. El muy infeccioso Nada Que Ver, segundo adelanto de su tercer disco, que saldrá en primavera, reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los hits de la temporada. Imposible no sonreír con sus rimas más ingeniosas ("tu grupo, como los del WhatsApp, lo pongo en silencio") y no cabecear siguiendo el ritmo de la canción. Rap de nivel en pleno hype del trap.

Sisyphus (Andrew Bird)

El castigo de Sísifo, mencionado en la Odisea de Homero, es una de las historias más populares de la mitología griega: no se sabe muy bien por qué, el pobre fue condenado a empujar una piedra hasta la cima de una montaña, pero justo antes de llegar, esta volvía a rodar hacia abajo, obligándole a empezar desde el principio una y otra vez. Seguramente todos nos hemos sentido así alguna vez y Andrew Bird, al parecer, también. Pero en su caso ha inspirado una de las composiones folk (silbidito incluido) más bellas que hemos escuchado últimamente. Un tema que formará parte de su próximo disco, llamado My Finest Work Yet, a la venta el próximo 22 de marzo.

Fuck the NRA (The Coathangers)

The Coathangers es una banda de Atlanta formada por tres chicas que dicen las cosas muy claras y, si no, atención al título de esta canción: Fuck the NRA (Que le jodan a la Asociación Nacional del Rifle). No sabemos si a Trump le gustará su música pero a nosotros nos encanta. Publican su nuevo disco, The Devil You Know, precisamente el 8 de marzo, el día de la mujer.

By Myself (FIDLAR)

La juerga se apodera de la banda californiana FIDLAR con este potente tema de su último disco Almost free. Un LP que tiene detractores y defensores por partes iguales pero en el que todos coinciden que By myself es la piedra filosofal. El espíritu punk y el sonido canalla de la banda se nubla con la letra de la canción que habla de los problemas con el alcohol del vocalista del grupo, Zac Carper: "Todos piensan que necesito ayuda profesional, pero ya no quiero pensar en eso".

Sola con mi voz (Blanco Palamera)

Blanco Palamera es un grupo formado por dos chicos de 21 años de Santiago que se han producido y grabado ellos mismos su primer disco: Promesas. Un álbum donde hay una gran mezcla de estilos, de indietrónica a jazz, pasando por bossa nova. Sola con mi voz es la canción que abre este disco y no puede estar mejor escogida: hace que te enganches hasta el final.

Until The Fire (Ladytron)

Ocho años hemos tenido que esperar para tener nuevas noticias de la banda de electropop de Liverpool, y su regreso no es solo con estos nuevos temas sino también recuperando ese sonido que fue seña de identidad. "We hang on the wire and the walls get higher, just until the fire catches them (nos colgamos en el alambre y las paredes se hacen más altas, hasta que el fuego los atrape)", canta sin parar. Ladytron es una de las apuestas fuertes del Low Festival 2019.

Regional Preferente (Apartamentos Acapulco)

Apartamentos Acapulco publicó en febrero El Resto del Mundo pero poco a poco fueron adelantando algunas de las canciones de este disco y Regional Preferente nos encantó desde el principio. En este tema cantan con la banda con la que compartieron gira en Argentina, Las Ligas Menores, y en el videoclip de la canción aparecen imágenes de diferentes partidos de futbol femenino extraidos de British Pathe.

Hello Me & You (Superorganism)

En cuanto escuchamos Something For Your M.I.N.D. supimos que, más allá de suceder a Los Campesinos! o a Architecture In Helsinki en el trono del twee pop, Superorganism era una banda especial. Una intuición que el año pasado constatamos al escuchar su primer disco (homónimo) y que, con esta divertida canción integrada en la banda sonora de La Lego Película 2, se sigue confirmando. ¿Mantendrán la frescura en su segundo disco? Las señales nos hacen ser optimistas.

El Salto del Gitano (Derby Motoreta's Burrito Kachimba)

¿Saben ese anuncio que dice… "vine por una cosa, pero me quedé por lo demás"? Algo parecido nos pasó con Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Lo primero que llama la atención es el —loco— nombre de la banda, pero lo que atrapa de verdad es su rock andaluz y la psicodélica con la que se envuelve. De la suma de las influencias de Triana y King Gizzard & The Lizard Wizard ha nacido la "kinkidelia". Nos lo recomendó Quentin Gas y no podemos parar de escuchar a este sexteto sevillano y su primer disco.