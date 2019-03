Rocío Monasterio: "Hay ancianos que llaman al 016 y se les discrimina por ser varón"

Durante el debate de feminismo y mujer que ha tenido lugar en los micrófonos de 'Hora 25', la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha declarado que a su partido les "preocupa que un anciano que esté maltratado en su casa, llame al 016 y se le cuelgue el teléfono por el hecho de ser varón".

Monasterio, ante la pregunta de Àngels Barceló, ha respondido que "han llamado para probarlo" -haciéndose pasar por un anciano- y que "en realidad es que es un teléfono (el 016) solo para mujeres".

"Me gustaría decirle a mi hijo que, por el hecho de ser varón, no va a ser desigual ante la ley. Creo en la Constitución española que en el artículo 14 dice que todos somos iguales ante la ley, y eso hoy no se está defendiendo en España", ha explicado la líder de Vox Madrid.

Anteriormente, Monasterio, durante la definición de feminismo, ha recalcado que desde Vox "denunciamos el feminismo supremacista que hoy quiere amordazar a algunas mujeres que discrepan de la doctrina que nos quieren imponer; denunciamos que los partidos son propietarios de los pensamientos de las mujeres, nosotros queremos que cada mujer haga lo que le da la gana y que tenga libertad, por eso nosotros no iremos a la huelga".