Àngels Barceló, a Rocío Monasterio (Vox): "Yo soy la que verifico y eso no es cierto"

Carmen Calvo (PSOE), Dolors Montserrat (PP), Irene Montero (Unidas Podemos), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Rocío Monasterio (Vox), hablaron este jueves sobre feminismo y mujer en 'Hora 25' en un debate moderado por Àngels Barceló.

En un momento del debate, Monasterio, presidenta de Vox Madrid, dijo que en un colegio de Huelva los niños se iban a quedar sin recreo el 8M y que iban a ser discrimados solamente por el hecho de ser varones, una afirmación que tuvo que ser interrumpida por la periodista de la Cadena SER. "Perdona, pero eso no es cierto. Yo soy la periodista, soy la que verifico y eso no es cierto. Simplemente los niños iban a salir más tarde que las niñas", dijo Barceló argumentando que era un acto simbólico.

Rocío Monasterio: "Si Vox no lo hubiera denunciado, un niño, por ser varón, se hubiera quedado sin salir al recreo"https://t.co/xGTbyd8BCN pic.twitter.com/QSAFg1kXWA — Cadena SER (@La_SER) March 7, 2019

Iniciativa de una profesora

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, aseguró este jueves que la noticia surgida sobre una actividad propuesta en un instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Puebla de Guzmán (Huelva), enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Mujer, se había "sobredimensionado". Además, culpó a Vox de "tergiversar" las informaciones al ser un partido "que funciona a nivel de titulares".

La consejera explicó que en cuanto vio que saltaba la noticia se puso en contacto con la Delegación de Educación en Huelva y aclaró que la idea no era dejar sin recreo a los niños "ni castigarlos para nada" porque eso es "una barbaridad y una locura".

"Era una iniciativa, en principio, de una de las profesoras, pero simplemente era un acto simbólico de que las niñas salían un poquito antes que los niños por simbolizar esos pasos atrás que siempre hemos llevado las mujeres", explicó la consejera, quien remarcó que la iniciativa "no estaba aprobada" y no se va a realizar "porque no estaba aprobado ni en claustro ni en consejo escolar" al ser una propuesta que "sólo se había hablado".