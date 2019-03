Mujeres que la música no debería olvidar nunca

La música ha sido, como muchos otros terrenos, un espacio comandado por los hombres. No son muchas las mujeres que han conseguido acaparar unos focos que, por su talento, merecían de sobre. A pesar de ello, artistas como Patti Smith, Aretha Franklin, Nina Simone, Janis Joplin han conseguido ser grandes estrellas.

En la otra cara, la de las olvidadas de la historia, figuran miles de artistas geniales que el tiempo ha ido olvidando, cuando no obviando cruelmente. Esta semana en Tres para el Finde hacemos una sección triple para recuperar la música de nueve mujeres que adoramos, que no deberían ser nunca olvidadas tanto por su legado como por su importancia.

Alberta Adams, la abuela del blues

Cuando Alberta Adams comenzó a cantar blues, Adolf Hitler no había llegado todavía al poder en Alemania. Cuando lo dejó, un presidente negro ocupaba el despacho oval de la Casa Blanca. Sus 97 años de vida, se fue en la Navidad de 2014, fueron testigos de casi todo el siglo XX y de la primera década del XXI.

En los años cuarenta, Alberta firmó por Chess Records, el gran sello de Chicago, y fue corista y acompañante de los nombres más respetados del momento, incluso llegó a grabar algo bajo su nombre. Pero lo suyo eran los directos, los conciertos nocturnos en tugurios de Detroit en los que se ganó su corona. También estuvo alejada de la música un tiempo, al menos de los focos, hasta que en los años noventa, siendo ya abuela, debutó grabando su primer disco bajo su nombre.

El gran momento del final de su carrera llegó en 2008, cuando decidió hacerse un regalo especial por su 91 cumpleaños: grabar un disco con sus amigas, todas octogenarias y bisabuelas. Alberta entró por última vez al estudio para grabar sus canciones, temas nuevos compuestos, la mayoría, para la ocasión. Detroit is my home fue el resultado, de ese disco hemos sacado este Doctor Blues con el que hemos empezado esta sección.

La melancolía de Candi Staton

Del blues al soul, de Alberta Adams a Candi Staton, una las grandes voces del soul que en disco de 1971 cantaba “La libertad está al otro lado de la puerta”. Staton debutó en los años setenta de la mano Rick Hall, el responsable de los mejores discos de Aretha Franklin. En esos primeros años de la década de los setenta grabó cuatro álbumes enormes que le valieron el título de First Lady of Southern Soul. Esas grabaciones muestran la magia de esta mujer de voz poderosa y también delicada. Fueron sus mejores años con nominaciones a los premios Grammy y grandes honores, pero Staton nunca ha dejado de trabajar, de tocar ni de grabar discos.

En los años ochenta, Staton volvió a las listas de éxito con una versión del In the Ghetto de Elvis y más tarde se pasó al góspel. Pero siempre activa. En lo que llevamos de siglo ha publicado diez discos, el último en 2018, pero hoy nos hemos querido quedar con Stand by your man, la joya de la corona de una mujer capaz de rasgarte el alma con su melancolía.

La enorme grandeza de Big Mama

A la historia de Big Mama Thornton le dedicamos un Sofá Sonoro de una hora el verano pasado, un tributo muy sentido y merecido a una mujer que adoramos. Una chica que se fue de casa con catorce años y que se abrió hueco en el mundo del blues, un mundo machista y peligroso en aquellos años cincuenta en los que Thornton se hizo valer ganándose el respeto de compañeros, a los que solía poner en su sitio cuando se subía al escenario, pero también a dueños de locales, promotores y discográficas.

La vida de Big Mama es tan apasionante como su música. Nunca se casó lo que provocó rumores de que era lesbiana, la verdad es que Thornton era demasiado libre para tener un marido que la controlase. Su legado musical, por otra parte, es enorme. Suya fue la primera grabación de Hound Dog, el tema que lanzó al estrellato a Elvis Presley y es autora también de Ball and Chain, que inmortalizó Janis Joplin, dos canciones que figuran en la lista del Salón de la Fama por su importancia a la hora de dar forma al rock and roll. En Sofá Sonoro somos muy fans de la Big Mama Thornton y siempre que podemos reclamamos su figura y su música, que no debe caer en el olvido, una mujer clave en la música que siempre contó con el respeto y la admiración de los grandes hombres del blues

La reina olvidada del jazz

Sarah Vaughan es una de las voces más poderosas de la historia del jazz, una mujer con una carrera extensa y brillante con más de cien discos editados. Una vocalista superior que podía hacer cualquier cosa, incluso podría haber cantado ópera si hubiese querido. Su talento era inmenso y tuvo una trayectoria brillante. Pero la verdad también apunta a que su nombre no está a la altura de su talento.

Todo el mundo conoce a Ella Fiztigerald, a Billie Holiday o a Nina Simone. Sin embargo el nombre de Sarah Vaughan no está en este olimpo, a esa altura, cuando su historia y su música no tienen nada que envidiarlas. Hace unas semanas dedicamos un Sofá Sonoro a su disco de 1955 con Clifford Brown, fue nuestro homenaje a su música. Hoy hemos querido incluir su voz en este especial que estamos dedicando a las mujeres que la música no debería olvidar.

Koko Taylor: la voz de Chicago

El premio a la mejor cantante de blues de Chicago se llama Koko Taylor y es por algo. Pocas vocalistas de blues han tenido el impacto de Taylor, su fuerza y su rabia a la hora de aproximarse a las piezas más crudas.

Taylor firmó por Chess Records a medidos de los años sesenta de la mano de Willie Dixon, su gran valedor en sus primeros años. Más tarde firmó con Alligator, donde grabó una decena de discos eternos. Taylor fue una mujer intensa, que trabajó muchísimo en su vida y que coleccionó todo tipo de premios y reconocimientos, quizá el más importante es el de la influencia que dejó en sus alumnas, en artistas como Bonnie Raitt o Susan Tedeschi, dos mujeres que son referentes del blues femenino actual.

La estrella que dejó la música por la pintura

Grace Slick, vocalista de Jefferson Airplane, es la única del programa de esta semana que figura en el Salón de la Fama del Rock and Rock junto a sus compañeros de banda. Slick llegó tarde a Jefferson Airplane, pero llegó con White Rabbit y Somebody to Love, los dos temas más icónicos del grupo y del verano del amor, temas coescritos junto a su hermano y cantados por ella.

Slick fue un personaje maravilloso, una chica que trabajó de modelo antes de decantarse por el rock and roll y que tenía un loco plan en el 68 que consistía en colarse en una fiesta en la Casa Blanca y echar LSD en la bebida de Richard Nixon.

Travesuras al margen, Grace Slick es uno de los grandes nombres de la contracultura estadounidense. La primera persona en decir “Motherfucker” en una programa de televisión. Tras su paso por Jefferson Airplane, la cantante grabó cuatro discos bajo su nombre entre 1973 y 1984, algunos tan interesantes como Dreams, publicado en 1980. Hace treinta años Grace Slick dejó la música para siempre para dedicarse a la pintura y quizá por esto la hemos querido incluir en este especial de Tres para el finde, para que su huella, más allá de aquellos dos himnos, no se termine de borrar.

La chica que destronó a los Beatles

La historia de Bobbie Gentry merece una película. Gentrie era una chica del Missippi que apareció de la nada en 1967, arrebatando en EEUU el número 1 al Stg Pepper de los Beatles y que tuvo una carrera breve y fulgurante. Tuvo incluso su propio show en Las Vegas, un programa de televisión, editó 7 discos en cuatro años, se casó tres veces en diez años.

Gentry es un gran ejemplo de artista, una pionera, porque componía, producía, tocaba la guitarra y se hacía sus propios trajes. Una artista total que un día desapareció y desapareció de todo. En 1978, Gentry fracasó con la edición de su último single y decidió alejarse de la música. Sin más. Se dio la vuelta y se marchó. Nunca más se ha vuelto a ver a Gentry en público después de su despedida en el Johnny Carson Show de 1981. Su paradero actual y qué fue de su vida es un misterio que ha dado para canciones sobre el tema o para el documental que hace unos años presentó Rosanne Cash en la BBC. Su legado es enorme, incluso se hizo una película en 1976 sobre la historia de la canción con la que se presentó, una artista enigmática y con un talento enorme que hemos querido recordar en este día de la mujer.

El terremoto de Etta James

En el año 2011 Etta James se despidió del mundo con un álbum con el que ganó un último Grammy en unos años de reconocimientos tras largas temporadas de ostracismo. James es una de las cantantes más apasionantes de la música. Una chica que debutó con 15 años y que grabó su primer álbum completo en 1960, ese maravilloso At Last, que es el disco al que dedicaremos un programa en dos semanas.

James tuvo una carrera repleta de altibajos y marcada por su adicción a la heroína, pero éxitos al margen, siempre mantuvo una coherencia y una fuerza al alcance de muy pocas. Víctima de violencia de género y de todo tipo de abusos, Etta James fue una mujer dura, valiente y con un talento descomunal que era capaz de conmover como pocas, una artista a la que el mundo no debería olvidar nunca, a la que deberíamos recurrir cuando todo pinte mal, cuando estemos deprimidos. Su música tenía esa capacidad de curar heridas que tanto nos fascina en Sofá Sonoro.

El breve viaje de Lhasa de Sela

Una mujer que tampoco podía faltar esta semana en este programa especial, en este Tres para el finde triple, es Lhasa de Sela, una voz única. Hija de un profesor mexicano y una fotógrafa estadounidense, Lhasa solamente grabó tres discos antes de morir el de enero de 2010, víctima de cáncer de mama a los 37 años. Lhasa se fue demasiado joven. La muerte a los músicos los convierte en leyendas, pero a veces también los condena al olvido y como no queremos que la música y talento de esta mujer se olvide lo hemos querido reclamar, junto a de estas otras artistas, en este especial del 8 de marzo.