'Cayetano' se corona como Canción del Año en la gran noche de Morgan

Parecía que la noche iba a ser un relevo en el escenario entre Morgan y Zahara. Las dos partían con seis nominaciones a los Premios MIN, pero el palmarés ha inclinado la balanza sin contemplaciones y Morgan ha sido la gran triunfadora de la noche, con cinco premios: Mejor Artista, Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum de Rock, Mejor Directo y Mejor Producción.

En sus discursos de agradecimiento han aprovechado para reivindicar su esencia rockera y de banda de directo. "Es de puta madre que una banda como la nuestra se lleve un premio de rock porque muchos pueden considerar que no lo somos, pero sí lo somos, por dentro y por fuera", han dicho ante el público del Circo Price de Madrid. "Los directos son una movida muy impresionante y dependíamos de ella [...]. Gracias, de verdad, los directos nos dan la puta vida".

Zahara, que ha sido una de las que han actuado durante la ceremonia, sólo ha recogido el premio a Mejor Videoclip por Hoy la bestia cena en casa. Eso sí, la artista de Úbeda se lo ha dedicado a "Albert, Pablo y Santiago", en referencia a los líderes de Cs, PP y Vox. Y también ha picado al jurado: "Es guay estar nominada, pero es mucho mejor ganar. Si me hubieran dado los otros premios habríais escuchado cosas increíbles".

Los otros triunfadores de la noche han sido los chicos de Carolina Durante. Los madrileños siguen arrasando con su archiconocido Cayetano. El jurado de los MIN coincide con Fuego y Chinchetas y le ha otorgado el premio a Mejor Canción del Año. Además, han recogido el galardón a Mejor Artista Emergente, todo un espaldarazo para su carrera ahora que están a punto de publicar su primer disco.

Christina Rosenvinge estaba nominada a cuatro premios pero finalmente sólo se ha llevado uno: Mejor Álbum de Pop, por Un hombre Rubio. "Para mí que he estado en todas partes [indie, contraindie, mainstream] y he sobrevivido mucho tiempo en este negocio, que no es un negocio porque esto no lo hacemos por dinero, la verdad es que llevo un año muy bueno después de unos cuantos años muy malos así que

Destacan también los premios a Mejor Álbum de Electrónica, concedido a Cycle por Electrik; el de Mejor Álbum de Hip Hop y Músicas Urbanas se lo ha llevado la mítica banda SFDK por Redención; y el de Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Fusión lo han ganado Los Hermanos Cubero por Quique dibuja la tristeza.

El palmarés de los premios MIN comparte con Fuego y Chinchetas el reconocimiento a discos como el trabajo de despedida de Hazte Lapón (Mejor Diseño) y El Disc Triangular de El Petit de Cal Eril (Mejor Álbum en catalán). Una de las canciones de ese álbum, Som transparents, también está en nuestro top 20 nacional de 2018. No han tenido tanta suerte Belako ni Dorian que, pese a optar a tres galardones se han ido a casa con las manos vacías.

los premiados en los premios min 2019 CADENA SER Mejor Álbum de Clásica Concerto 1700 & Aurora Pena - José de Torres: Amoroso Señor Eduardo Paniagua - Isidro Mozárabe Forma Antiqva - Concerto Zapico Vol. 2 La Ritirata – Neopolitan concertos for various instruments Sofya Melikyan - Women Premio Etxepare al Mejor Álbum en Euskera Broken Brothers Brass Band - Txertaketa Gatibu - Azken Indioak Izaki Gardenak - Dena Oskol Revolta Permanent - Ultravioleta Ruper Ordorika - Bakarka

Mejor Diseño Bedroom - Fang Els Catarres - Tots el meus principis Hazte Lapón - Tú siempre ganas Pájaro Sunrise - W Tom Boyle - Vuelve a empezar Mejor Álbum de Rock Atom Rhumba - Cosmic Lexicon Belako - Render me numb, Trivial violence Guadalupe Plata - Guadalupe Plata Morgan - Air Nacho Vegas - Violética Mejor Álbum de Hip Hop y Músicas Urbanas Bad Gyal - Worldwide Angel Fyahbwoy - F.Y.A.H. Hard Gz - Versus John Grvy - Gris SFDK - Redención

Mejor Álbum en Gallego Chicharrón - Cancións clínicas Ezetaerre - Polvora e tormenta Mercedes Peón - Deixaas Tanxugueiras - Tanxugueiras Xoana - Dardos Mejor Álbum de Flamenco Alfredo Tejada - Sentidos del alma Cañizares - El mito de la caverna Fernando Vacas & The Royal Gypsy Orchestra - A través de la luz María Terremoto - La huella de mi sentío Nanjazz - Manuco Premio Eventbrite al Mejor Directo Belako Carolina Durante Dorian Morgan Triángulo de Amor Bizarro Mejor Álbum de Jazz Abe Rábade Trío - Doravante Baldo Martínez - Cuarteto Europa Elkano Browning Cream - Bor Bor Eva Fernández - Yo pregunto Javier Colina & Chano Domínguez - Chano & Colina

Mejor Álbum en Catalán El Petit de Cal Eril - El Disc Triangular Joan Colomo - Loferta i la demanda Joan Miquel Oliver - Elektra Ferran Palau - Blanc Marc Parrot - Refugi Premio SAE Institute a la Mejor Producción Belako - Render me numb, Trivial violence Dorian - Justicia universal La Plata - Desorden Morgan - Air Zahara - Astronauta Premio de Honor Mario Pacheco Marcela San Martín Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Fusión Antílopez - Dibujo libre Colectivo Panamera - Colectivo Panamera Los Hermanos Cubero - Quique dibuja la tristeza El Canijo de Jerez - Manual de jaleo Juanito Makandé - El habitante de la tarde roja Mejor Álbum de Pop Christina Rosenvinge - Un hombre rubio Dorian - Justicia universal La Estrella de David - Consagración La Plata - Desorden Zahara - Astronauta Mejor Artista Iberoamericano Diamante eléctrico Gepe Gilberto Gil Pedrina Roja y negro Mejor Álbum de Electrónica Betacam - Mítico Cycle - Electrik Mow - Woman Negro - Clase media Perlita - Caballo Rojo Premio Sol Música al Mejor Videoclip Carolina Durante - Cayetano La Bien Querida - Dinamita La Casa Azul - Ataraxia Nathy Peluso - La sandunguera Zahara - Hoy la bestia cena en casa

Canción del Año Carolina Durante - Cayetano Christina Rosenvinge - Romance de la Plata Morgan - Sargento de hierro Nathy Peluso - La sandunguera Zahara - Hoy la bestia cena en casa Premio AIE al Mejor Artista Christina Rosenvinge Novedades Carminha Morgan Viva Suecia Zahara Premio El Corte Inglés al Mejor Artista Emergente Apartamentos Acapulco Carolina Durante Delaporte La Plata Putochinomaricón Premio The Orchard al Álbum del Año Belako Christina Rosenvinge La Plata Morgan Zahara