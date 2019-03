"Les regalan una olla y acaban comprando enciclopedias a plazos"

El portal Lista Spam permite hacer búsquedas de teléfono a la inversa, es decir, como comentó el director de esta página web, Alberto Jarne, “no es buscar el número de teléfono de una empresa, sino que los usuarios descubren buscando en la página web si quien les ha llamado es una empresa”. Y eso ya es importante para no picar con ciertos engaños…

Y es que, en muchas ocasiones, detrás de esas llamadas “hay muchas trampas porque ofrecen algo que parece atractivo para el usuario, pero acaban teniendo que comprar algún producto y es ahí donde tienen su gran negocio”, aseguró Jarne.

Según contó el director de Lista Spam, los más afectados son las personas mayores: “les ofrecen un regalo (una olla, un horno eléctrico…), les dicen que enviaban el producto gratis, pero se lo acaba entregando personalmente un comercial que, con disculpas, cuando llegaba, le da el regalo pero a la vez le intenta vender enciclopedias o cualquier cosa y pagar a plazos”. A veces, costosísimos…

Y aquí viene la segunda parte del problema que contó Jarne. Conocidas estas prácticas, como mínimo engañosas, los usuarios ponen en la web comentarios sobre esos números de teléfono para avisar a los demás de lo que pretenden con esa llamada, como ocurrió con los engaños a ciertas personas mayores y algunos hijos que los contaban en la web. Y eso parece que no ha gustado a las empresas aludidas. Actualmente dos empresas, Bennu e Iberhome, han demandado a Lista Spam por esos comentarios negativos que hay hacia ellos, y les piden 12 mil euros y, además, a retirar dichos comentarios. ¿Os vais a plegar?, le preguntó Jesús Soria. “No, vamos a seguir”, dijo Jarne en SER Consumidor. “Si sus consumidores no están contentas con estas empresas, lo lícito sería que no censuraran estas opiniones, sino que utilizaran este feedback para mejorar”.

Frente a estas prácticas y para evitar los engaños, el director de Lista Spam dijo que hay que tener muy en cuenta que “nadie va a regalar nada y siempre va haber algo detrás”, aseguró. “Hay indefensión por parte de los consumidores, al final estas empresas tienen datos nuestros que no sabemos cómo los han conseguido ni que van hacer con ellos, nosotros no sabemos nada de ellos”, concluyó.