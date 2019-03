Lang Lang, en directo en 'A Vivir...'

Ha tocado con los músicos más célebres del mundo y frente a líderes mundiales como Barack Obama, el Papa Francisco o la Reina Isabel II. Este fin de semana, nos acompaña en A vivir para presentarnos su último álbum Piano Book, donde incluye piezas como El Vals de Amélie, de Yan Tiersen; Claro de Luna, de Debussy; Spinning song, de Mendelssohn; Merry Christmas, Mr. Lawrence, de Ryuichi Sakamoto.

Después de un parón de casi dos años que le alejó de los escenarios por una tendinitis en el brazo izquierdo, Lang Lang regresa a España “con la mente fresca y muchas ideas”. “El parón ha sido bueno porque me he permitido tener tiempo para escuchar sinfonías, música... He dado muchas clases en colegios públicos”, explica el pianista.

“En China el piano se ha convertido en algo tan popular como el fútbol”

Cuando era pequeño, confiesa, Tom y Jerry le inspiraban para tocar el piano. Ahora, con la Fundación Musical Internacional Lang Lang, ha conseguido que más de 40 millones de niños chinos aprendan a tocar el instrumento y ya sea habitual oír hablar del efecto Lang Lang: “En China el piano se ha convertido en algo tan popular como el fútbol”, nos cuenta.

El pianista ha estado ligado a la música incluso desde antes de nacer. Cuando tenía un año y medio comenzó a tocar el piano, y a los nueve, su padre decidió dejar el trabajo para dedicarse en exclusiva a supervisar sus estudios de piano. “Mi padre era más insistente que mi madre, quería que llegara a ser un músico de talla mundial”, recuerda mientras comenta que “el camino de la música clásica es muy largo, y si no tienes un profesor adecuado es muy fácil equivocarte de dirección. Hay un universo detrás de cada nota, y necesitas que alguien te guie”.