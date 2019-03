Ricky Rubio: "Nuestro objetivo es pasar una e incluso dos rondas de Playoffs"

A poco más de dos semanas del comienzo de los Playoffs de la NBA, Ricky Rubio, base de los Utah Jazz, charló con Manu Carreño y Antoni Daimiel en El Larguero.

Es la segunda temporada del jugador catalán en el equipo de Salt Lake City y en ambas temporadas el guión descrito por el conjunto de Quin Snyder ha sido el mismo: "Empezamos un poco irregulares pero es verdad que el calendario no nos favorecía mucho, un poco como el año pasado, de menos a más. Ahora estamos jugando mejor como equipo", explicó.

Además, también reconoció que este año no se conforman con llegar a semifinales de conferencia y que buscarán jugar la final del Oeste. "A ver cómo llegamos y como funciona todo, pero nuestro objetivo es pasar una o incluso dos rondas de Playoffs".

Este próximo verano será agente libre y podrá negociar con cualquier franquicia. A la hora de ver si se queda o no en Utah, Ricky dejó claro que dependerá mucho de lo que suceda en las eliminatorias. "No he perdido ni un momento en pensar que podía pasar el año que viene, ni si quiera sabía si iba a terminar la temporada aquí. Estoy muy bien con el entrenador y con el General Manager aquí, pero como he dicho no sé que va a pasar, va a depender mucho de los Playoffs. Van a ser una forma decisiva de ver si este proyecto funciona. A final de temporada voy a pensarlo todo".

De cara a este verano, Ricky fue cuestionado por su posible participación en el Mundial de China, a lo que contestó con un escueto "sí, eso espero". Por último se mojó de cara a elegir sus ganadores de conferencia, el campeón, el rookie del año y el MVP de la temporada.