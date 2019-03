Con Álvaro Morata eso no pasa

Yo no tengo la sensación de que haya demasiadas críticas contra Álvaro Morata. Cuando no ha marcado, se dice. No creo que la prensa sea especialmente dura con él. Sí tengo la sensación de que Morata es un tío que se come mucho el tarro, en el buen sentido.

En una entrevista antes de que llegara al Atlético de Madrid reconocía que es muy exigente consigo mismo y eso por un lado es de crack pero creo que se come en exceso el tarro y ha visto que cuando no ha marcado han dicho o escrito cosas.

En Inglaterra sí que hubo algo más de burreo en redes cuando falló alguna ocasión, pero no creo que la prensa sea dura con él. Pondría otros ejemplos en los que sí, pero creo que con Morata no pasa.