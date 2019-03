Shakira y su larga relación con el plagio

La cantante Shakira ha sido llamada a declarar por una demanda por plagio en relación con apenas un par de frases de su éxito 2016 La Bicicleta, pero esta no es la primera vez que la cantante colombiana se ve envuelta en una situación parecida. Shakira es una mujer plenamente integrada en nuestro país, como demostración ya ha tenido su propio escándalo por fraude fiscal y también ha sido acusada de plagio, es decir, le falta solo un máster y robar unas cremas para reunir todas las virtudes de un político español. De hecho, son muchas las veces que Shakira ha tenido que defenderse de una acusación de haber copiado.

En el año 2005 un cantante de salsa puertoriqueño Jerry Rivera, acusó a Shakira de haber plagiado el comienzo de una de sus canciones en su éxito Hips don't lie. Por alguna razón, Rivera pensó que esa fanfarria inicial tenía un cierto parecido con el arranque de su canción Amores como el nuestro que él había publicado 13 años antes, en 1992.

En su momento, Shakira contó que, cuando escuchó el arreglo, se acordó de aquella canción de salsa, pero que Wyclef Jean, que era el productor, la había sacado de otra canción. Aún no se ha aclarado de cual. De hecho, la canción de Shakira es, a su vez, una adaptación de otra de Wyclef Jean, llamada Dance like this con una trompetilla en la base que os sonará. Esa canción de Wycleaf Jean, tenía un fragmento que, por supuesto, también se reproducía casi exactamente en la canción de Shakira y que es, a su vez, un plagio de una canción de principios de los años ochenta de otro compositor dominicano llamado Luis El Terror Días. Tenían costumbre de bailar exactamente a las mismas horas.

Cinco años después, en 2010, el nombre de Shakira vuelve a relacionarse con un caso de plagio, porque el cantante dominicano Wilfrido Vargas la acusa de copiar su canción El negro no puede en el estribillo de su himno para el mundial: el Waka Waka. Este fue el verdadero gol del mundial de Sudáfrica y no el de Iniesta; vendió casi diez millones de copias digitales. En el año 88, 22 años antes, un grupo de merengue dominicano ya triunfaba cantando una canción de Wilfrido Vargas que quizás os traiga algún recuerdo.

Se habló de una demanda de once millones de dólares. Finalmente todo quedó en nada, porque Shakira reconoció que había copiado esa parte, pero no de Wilfrido Vargas, sino de un ritmo tradicional camerunés conocido como Zangalewa y que seguramente tanto Shakira como Wilfrido Vargas, habría escuchado en la versión de un grupo africano que tuvo bastante éxito en Colombia, los Golden Sounds. Para rematar, ese mismo año fue acusada de plagiar también un baile que aparecía en un vídeo de los White Stripes.

Esto de la copia de la copia de la copia es una especie de especialidad para Shakira, que se consuma en el año 2014 cuando Shakira publica su canción Loca. Era un tema que ya había grabado un cantante dominicano llamado El Cata un año antes bajo el sugerente título de Loca con su tigre. Al calor del éxito de la canción de Shakira asomó por allí otro dominicano llamado Ramón Arias Vásquez, que aseguraba que la canción de El Cata y, por tanto, también la de Shakira, eran un plagio descarado de una canción original suya. Shakira se defendió asegurando que no tenía "ni idea" de las canciones que se le presentaba. En primera instancia un juzgado le dio la razón a Ramón Arias, pero más tarde otro dictaminó que la cinta que había presentado como prueba había sido grabada después y le hizo devolver la indemnización.

De lo que no se libró Shakira fue de la multa que le pusieron en Barcelona por grabar el videoclip de la canción en una moto sin llevar casco y por meterse en una fuente.