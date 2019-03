A ver cuántos jugadores puede traer el Madrid, no por el precio sino por las fichas

El Real Madrid, alejado en la Liga y fuera de la Copa y la Champions, mira hacia la próxima temporada en el mercado de fichajes. El director de El Larguero, Manu Carreño, analiza uno de los posibles problemas que tendría que afrontar el club blanco: las elevadas fichas de algunos jugadores.

"Vamos a ver qué pasa. El Madrid tiene que andar peinando el mercado, yo sigo pensando que tiene un problema muy gordo. No es la pasta, que la tienen, para fichar sino la pasta que hay que tener luego para pagar las fichas de las estrellas mundiales", comenzó.

"No digo que sólo Madrid, el Barça exactamente igual y el Atlético. Porque hoy en día si quieres a Griezmann le tienes que soltar 20 kilos uno detrás de otro en fila india. Si no, se te va. De esos puedes tener uno y cuando lo tienes, se te desequilibra la plantilla", explicó.

"Cuando tú llamas ahora a Harry Kane y le dices al Tottenham '300 por Kane' y el Madrid los puede pagar. Luego tienes que decirle a Kane cuánto gana en el Tottenham y cuánto le vas a dar aquí. Y ahí es donde está el problema. Es un problema de incendio", añadió.

"El que venga después te va que si a Kane le has pagado 25, a mí me vas a pagar 26. ¿Cuánto le vas a pagar a Mbappé de sueldo? Ya no te digo la barbaridad que supone comprar a Neymar, sino la pasta que le tienes que poner en un contrato de cinco o seis años, como poco", dijo.

"Ese es el problema que tiene el Madrid. Por eso hay que estar pendiente de Vinicius, de Rodrigo, de Brahim... Y a ver a cuántos puede traer. No por lo que cuestan sino por las fichas que hay que ponerles", concluyó.