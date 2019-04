Iago Aspas: "Quiero seguir en Primera, al final de temporada ya se verá"

Iago Aspas, santo y seña celeste, y si no lo era ya para muchos, desde el pasado sábado, mejor jugador de la historia del Celta de Vigo. El moañés atendió a El Larguero de Manu Carreño, y acompañado de Gustavo López, Santiago Cañizares y Jacobo Buceta, dio sus impresiones sobre el presente y futuro más cercano del club vigués.

Una de las imágenes de la jornada ha sido la de Iago Aspas derrumbado en el banquillo de Balaídos. "Las lágrimas fueron por todo: de orgullo, de alegría y de rabia, después de haber estado tanto tiempo parado sin ayudar al equipo. No soy un tío muy llorón, pero debe ser la edad", afirmó el gallego.

Para los aficionados celestes hay muy pocas dudas sobre si Iago Aspas es el mejor jugador de la historia del club. Para Cañizares: "no he visto a ninguno como a Iago en la historia del Celta", Gustavo López va más allá, y considera que Iago ha tapado muchas carencias del club celeste en las últimas temporadas.

Más dudas aparecen cuando habla de su futuro, para 'el príncipe de las bateas': "En el fútbol puede pasar de todo. Yo quiero seguir jugando en Primera eso está claro, al final de temporada ya se verá" sentenció el futbolista de Moaña.

En el conjunto celeste nadie se esperaba estar en la situación actual, tampoco Iago: "No queda otra que remangarse", pero cuando se le pregunta al diez del Celta sobre si firmaría ahora mismo un 'O Noso Derbi' en Primera: "Por supuesto que firmo un Celta-Dépor en Primera, no me gustó que descendieran por todo lo que significa el derbi para ambas ciudades". lo que sea con tal que los de Escribá se mantengan en la máxima categoría del fútbol español.