Hace 21 años murió la mitad de Milli Vanilli

La gran desgracia de Rob Pilatus, la mitad de Milli Vanilli, es que tenía talento, pero no lo suficiente. Bueno, eso y que, como tantos otros, firmó un contrato sin fijarse mucho en la letra pequeña.

Rob había nacido en Múnich en 1965 y pronto había destacado como bailarín, faceta en la que conoció a la otra mitad del grupo, el francés Fabrice Morvan. Decidieron probar suerte en el mundo de la música, y su look llamó la atención de Frank Farian, un productor sin muchos escrúpulos que ya había estado detrás de fenómenos como Boney M. Frank les hizo firmar un contrato y les dio un anticipo. Cuando ya habían gastado la mayor parte de ese dinero, Frank les dijo que ellos no cantarían en su disco, si no que lo harían dos tipos que cantaban mejor pero eran menos agraciados y peores bailarines. Aunque Fabrice y Rob se querían negar, no tenían dinero para salir del contrato.

Antes de tener mucho tiempo para meditar sobre esta decisión, los dos chavales de 20 y pocos años se encontraron con que tenían tres números uno globales: Girl I'm Gonna Miss You", "Baby Don't Forget My Number" y "Blame It On The Rain". En 1990, su éxito fue consagrado con el premio Grammy al Mejor Grupo Revelación. Pero… menos de seis meses después, los rumores que habían estado creciendo se acabaron confirmando y el mundo supo que ellos no eran las voces detrás de los hits. Les retiraron el Grammy y pasaron de ser ídolos a ser objeto de burla mundial.

Rob nunca se recuperó. Encadenó intentos de suicidio, amagos de vuelta al ruedo musical y abuso de drogas. Finalmente, el 3 de abril de 1998, con sólo 32 años, fue encontrado muerto de aparente sobredosis. Hacía poco que había grabado un nuevo disco con Fabrice, usando sus voces de verdad. Nunca fue publicado.