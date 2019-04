"Pago mis impuestos como cualquier español, pero además pago un plus por vivir en el campo"

Marcos Garcés tiene 32 años y es agricultor en un pequeño pueblo de Teruel de 100 habitantes, "desde pequeño he tenido claro que mi futuro quería que estuviese en le mundo rural, y como la mayoría de jóvenes que nos dedicamos a este sector, hemos estudiado fuera, en la universidad, y hemos decidido que queríamos vivir aquí. Ahora parece que la despoblación se ha puesto de moda, y es un problema que viene de muy atrás", describe. Él, por ejemplo, "para hacer un trámite en Hacienda, que ya de por sí es muy tedioso, tengo que desplazarme en coche 80 kilómetros ida, y 80 kilómetros vuelta. Lo mismo en cualquier consulta médica", lo que les convierte en ciudadanos "que pagamos un plus. Yo pago mis impuestos como cualquier ciudadano, pero siempre pago un plus". Para Marcos, "las oportunidades no pueden ser igual de la ciudad, pero debería ser menor la brecha. Está bien hacer tantos foros, charlas, pero lo que necesitamos son aplicaciones a la realidad, y con pequeñas cosas, leyes, ayudas, se apoya un montón a la gente de estos territorios".

