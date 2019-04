Los estrenos de cine y las novedades de series en 'El Cine en la SER'

En plena Semana Santa llega a los cines la última película de François Ozon. El cineasta francés, después de superar dos denuncias, estrena Gracias a dios, el caso real de tres hombres víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica en Lyon. Hay más historias reales en la cartelera, La espía roja es un drama protagonizado por Judi Dench y basado en la vida de Melita Norwood, una encantadora anciana que resultó ser una espía de la KGB. Y se estrena también Donbass, la película del director ucraniano Sergi Lonitza. Una historia devastadora sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. En televisión analizamos de Skam, uno de los retratos más interesantes sobre la adolescencia que estrena segunda temporada en Movistar Plus.

Gracias a Dios (François Ozon)

La Iglesia francesa ha descubierto que censurar o denunciar una película produce el efecto Streisand, es decir, que la ve más gente todavía. Es lo que le ha pasado a Gracias a dios, del director francés François Ozon, la historia de tres víctimas de pederastia del sacerdote Peynart. Estos tres hombres lograron reunir a decenas de víctimas de este cura apoyado por el arzobispo Barbarin, al que la justicia hace un mes condenó por encubrimiento. El que es uno de los hombres más poderosos de la jerarquía eclesiástica en Francia dimitió, pero el papa la rechazó.

GRACIAS A DIOS Duración 137 minutos Dirección François Ozon Guión François Ozon Reparto Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley

"Es catastrófico para la imagen de la Iglesia porque el papa ha dicho que tiene tolerancia cero con la pederastia, pero son solo palabras, luego ha permitido que su amigo Barbarin siga en la Iglesia", decía Ozon en Madrid que el problema de la Iglesia es que ha tratado la pederastia como un pecado y no como un delito. Precisamente Gracias a dios se estrena en España en plena Semana Santa y después del escándalo en la diócesis de Alcalá con esos cursos ilegales que dicen curar la homosexualidad.

François Ozon es un director provocador dentro del cine francés, que ha tocado temas como la prostitución en Joven y bonita, ha hablado de transexualidad en Una nueva amiga, incluso mostró en Cannes una vagina en primer plano en El amante doble. Pero, sin duda, lo más arriesgado de su carrera ha sido rodar y conseguir estrenar Gracias a Dios, la historia sobre un caso real de pederastia en el seno de la Iglesia católica en Francia. Ozon tuvo que rodar la película con bastante secretismo, incluso ocultó el título original para evitar un boicot de la Iglesia. Pero no se libró. La película fue llevada a los tribunales tras dos denuncias que exigían su secuestro de los cines, una de ellas del sacerdote Bernard Preynat acusado de pederastia. Finalmente, ganó, ganó el segundo premio en la Berlinale y se estrenó en Francia el 20 de febrero. Desde entonces ha tenido 900.000 espectadores.

Gracias a Dios está estructurada a través de tres narradores, los tres personajes que protagonizan esta historia de lucha contra una institución, al estilo Erin Brokovich, más que el de Spotlight, la oscarizada película sobre la pederastia de la Iglesia en Boston. En ese retrato tenemos a tres víctimas que pasan procesos diferentes. El primero es un hombre de clase alta, casado, con familia numerosa, católico practicante que se decepciona ante el encubrimiento de la Iglesia. El segundo es un chico de clase media, felizmente casado, con trabajo, el más visceral de los tres que quiere hasta apostatar. El tercero es de orígenes más humildes, sin trabajo, con una relación tóxica, es el más interesante según Ozon, que muestra a una masculinidad frágil consciente del abuso que sufría en la infancia. "La sociedad patriarcal está en crisis, hay una gran voluntad por fin de igualdad entre hombres y mujeres. Eso ha permitido a los hombres expresar su sufrimiento, sus emociones. Eso era lo que me interesaba en un principio de esta historia porque lo habitual en los hombres era que los hombres no lloraran, que llevaran la acción y ya. Creo que es necesario en esta época del Me Too que los hombres también han sido víctimas”.

La cinta tiene varios aciertos narrativos. Por ejemplo las cartas leídas con voz en off de uno de los protagonistas, que nos sitúa en la historia. También los flashbacks escuetos que evitan cualquier escena escabrosa. De hecho la solidez de la cinta se basa en la sobriedad con que se cuenta esta historia que cuenta el modo en que un grupo de personas se organiza para combatir un delito cometido por una todopoderosa institución:la Iglesia, que acumula poder hasta en Francia, emblema de la laicidad.

La espía roja (Trevor Nunn)

Otra historia real basada en hechos reales llega a la cartelera. Es La espía roja, que dirige Trevor Nunn. Judi Dench es una encantadora anciana a la que un buen día detienen el servicio secreto británico por colaborar con la KGB. Durante el interrogatorio vuelve a recordar su historia de amor con un joven comunista durante la Segunda Guerra Mundial cuando estudiaban en Cambridge. La cinta es una reflexión sobre la lealtad, el patriotismo y las traiciones ante la fabricación de la bomba atómica y los caminos para la paz. La película está basada en la vida de Melita Norwood, la contraespía británica conocida como ‘la abuelita espía’.

LA ESPÍA ROJA Duración 103 minutos Dirección Trevor Nunn Guión Lindsay Shapero Reparto Judi Dench, Sophie Cookson, Tom Hughes, Stephen Campbell Moore

Donbass (Sergei Loznitsa)

La propuesta independiente y política de la semana es una película ucraniana que habla del conflicto que mantienen Rusia y Ucrania. Se titula Donbass, del cineasta Serguei Lonitza, que ganó el premio a mejor dirección en la sección una cierta mirada del Festival de Cannes. Es un devastador retrato de la deshumanización de una sociedad ahogada por el odio y la corrupción. A través de 12 relatos semiindependientes, entre el documental y el cine experimental, dibuja un desolador panorama sobre las zonas ocupadas, el efecto de la guerra y el papel de la prensa.

DONBASS Duración 120 minutos Dirección Sergei Loznitsa Guión Sergei Loznitsa Reparto Valeriu Andriuta, Evgeny Chistyakov, Nina Antonova, Georgi Deliyev, Natalya Buzko

La llorona (Michael Chaves)

También hay cine de terror en Semana Santa, por si alguien quiere su buena dosis de sustos. La Llorona es un thriller ambientado en los años 70 en el que se aparece una señora cuando dicen su nombre y que en vida ahogó a sus hijos.

LA LLORONA Duración 93 minutos Dirección Michael Chaves Guión Mikki Daughtry yTobias Iaconis Reparto Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Raymond Cruz, Sean Patrick Thomas

Bikes (Manuel J. García)

La propuesta para los más pequeños. Bikes es una película de animación española dirigida por Manuel J. García, y que nos introduce en una ciudad donde solo viven bicis ecologistas. El protagonista es una bici de montaña que vive en este sitio idílico hasta que aparece el motor de gasolina, el gran enemigo. Una aventura entrañable para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente.

BIKES Duración 92 minutos Dirección Manuel J. García Guión John Michael Boughn y Michael Maurer Reparto Dobladores: Carlos Latre, Anabel Alonso, María Querol y Perico Delgado