El diputado que se ha sentado entre Abascal y Espinosa de los Monteros: "Quería evitar el troleo de Vox"

Este martes ha sido una jornada de fotos para la historia en el Congreso de los Diputados: diputados presos prometiendo su cargo, camisetas con el icono LGTBI conocido como 'Gaysper', los diputados de Vox ocupando escaños por primera vez...

Y precisamente la elección de los escaños que ha ocupado Vox en el Congreso ha motivado una de las imágenes del día. Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros ocupaban, junto al resto de los diputados de Vox, los escaños que han ocupado tradicionalmente los miembros del PSOE. Sin embargo, un diputado del PSOE se ha colado en la foto. José Zaragoza se sentaba entre Abascal y Espinosa de los Monteros en un acto para "evitar el troleo democrático de Vox al presidente del Gobierno", tal y como ha reconocido el propio Zaragoza en 'Hora 25'.

"Me ha llamado Rafael Simancas y me ha dicho que los de Vox estaban en nuestros escaños. Ahí nos sentamos los socialistas siempre desde que hay democracia. Me he encontrado que los de Vox habían acampado en esa zona y la habían tomado como si fuese suya", ha dicho Zaragoza.

El diputado socialista ha confesado que su decisión de sentarse entre los políticos de la formación ultraderechista ha descolocado a todos y le han preguntado "qué hacía ahí", a lo que él ha respondido que "no hay asientos asignados".

"Ellos querían trolear al presidente del Gobierno y yo les he troleado a ellos", ha dicho Zaragoza, quien ha afirmado también que ha charlado con Abascal y los diputados de Vox y les ha explicado muchos de los procedimientos del Congreso, ya que ellos "no tenían ni idea de nada", tal y como se ha visto "cuando han aporreado sus escaños". "Es lo bueno de la democracia", ha dicho.