Reguilón: "Voy a pelear por ser el lateral izquierdo titular del Madrid cuanto antes"

Sergio Reguilón ha sido una de las noticias positivas de la temporada del Real Madrid. El joven lateral izquierdo ha saltado desde la cantera blanca al primer equipo gozando de muchos minutos y con muy buenas críticas.

Este miércoles se pasó por El Larguero para analizar cómo ha sido su temporada y la del equipo. "Es cierto que noto mucho el cariño de la gente cuando salgo y por redes sociales, siempre que la gente reconozca tu trabajo es motivo de alegría".

Eso sí, con la llegada de Zidane, Reguilón pasó claramente a un segundo plano. "Son cosas que pasan. Llega un entrenador y apuesta por el lateral izquierdo que ganó la Champions con él y yo entendí y respeté la decisión de Zidane, faltaba más. Soy un jugador de club, conmigo no va a haber ningún problema".

¿Ha sido injusto Zidane con él? Responde Reguilón. "Es una pregunta que a mí no me concierne en el sentido de que yo tengo que mirar cuando juego si lo hago bien o no, las decisiones que toma él no puedo juzgarlas. Lo que hablo con Zidane se queda entre nosotros. Todas las dudas que tenía entre el club y el míster está solucionado, está más que claro".

El madrileño también quiso dejar claro que no se preocupa por una posible salida, es algo en lo que no piensa. "No me preocupa nada, yo lo que miro hacia adelante es mi futuro en el Madrid, tengo contrato todavía y me quedan muchos años todavía por delante con este club y voy a pelear por ser el lateral izquierdo titular del Madrid cuanto antes".

Además también quiso bromear acerca de si es mejor él que Mendy, jugador del Olympique de Lyon que juega en su puesto y que suena para llegar al Real Madrid. "¿Quién es mejor? Reguilón. No, es broma. Al final uno tiene que valorarse pero es cierto que no sé como juega Mendy, no le he visto en partidos excepto cuando jugó contra el Barcelona. Yo sé como soy yo y sé lo que puedo aportar al club".

Tampoco tuvo reparos en comentar las dificultades que tienen los canteranos para hacerse notar en el primer equipo. "Es un paso muy difícil ser canterano y hacerse un hueco en el primer equipo, cada vez lo consigue menos gente. Estoy contento por haberlo conseguido yo, aquí vienen los mejores jugadores del mundo".

De cara a una posible salida Reguilón fue claro y tajante. "En mi cabeza solo pasa por seguir el año que viene en el Real Madrid".

Por último valoró las palabras de Varane en MARCA sobre que hubo un momento de la temporada en el que el vestuario estuvo a punto de explotar. "¿Las palabras de Varane? Es verdad que la semana de las derrotas ante Barça, Barça y Ajax es muy difícil de gestionarla, pero eso de que estuviera a punto de explotar el vestuario me parece demasiado".