Ábalos: "Me preocupa que podamos normalizar la entrada de la ultraderecha en las instancias del gobierno"

El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos se ha mostrado preocupado de que se pueda llegar a normalizar la entrada de la ultraderecha en las instituciones en referencia a Vox. "Lo que realmente me preocupa es que podamos normalizar o legitimar el acceso de la ultraderecha a las instancias del gobierno", ha asegurado. "No podemos normalizar lo que en Europa es alarmante, que partidos que se denominan liberales supongan el acceso de la ultraderecha", ha afirmado.

Ábalos ha defendido que el PSOE siempre ha defendido un gobierno de carácter socialdemócrata de carácter progresista. "Defender el marco constitucional. Todos tenemos que tener la responsabilidad de que determinadas fuerza políticas no formen parte del ámbito de la gobernabilidad", ha insistido Ábalos.

El dirigente socialista ha instado a "tomar conciencia" de quien ha recibido el apoyo mayoritario, en referencia al PSOE y a no ser responsable de que la ultraderecha entre en los gobiernos. "Esto no quiere decir que haya un pacto con cambio de socios sino poder llegar a algunos acuerdos que pongan freno a las fuerzas que no respetan la Constitución, vengan de donde venga. Y si realmente el objetivo es ese, defender el marco constitucional, todos tenemos que tener la responsabilidad de que determinadas fuerzas políticas no formen parte del ámbito de la gobernabilidad", ha dicho.