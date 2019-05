Pauline en la Playa o empoderarse con el cuento de los 'Tres Cerditos'

Si hay una palabra que defina la música de Pauline en la Playa es dulzura. La misma con la que cantaban que el mundo se va a acabar y con la que ahora bailan para defender que siempre merece la pena intentarlo. Las hermanas Mar y Alicia Álvarez llevan 20 años demostrándolo. Acaban de publicar su sexto disco, El Salto, y siguen cantando a las cosas pequeñas, a lo cotidiano, con esos punteos tan sugerentes, sus referencias al mar y esos coros que siempre les han acompañado.

El grupo comparte filosofía con la protagonista de uno de sus nuevos temas, la alpinista Catherine Destivelle: "Mi hermana y yo vimos el documental Más allá de las cimas y nos enamoramos de su manera de abordar el ascenso a las montañas, sin ese ansia del triunfo sino disfrutando de cada paso. Nos parecía una idea muy romántica de abordar algo muy grande como puede ser coronar una montaña y hacerlo al revés, en el pequeño detalle". Esos pequeños detalles son los que hacen grande su música, como esa cuidada oda al pan en Pin, pan, pun o la reinterpretación de los Tres cerditos de Auuu: "Trata el empoderamiento, cuando alguien está en una relación y no está bien y dice me marcho, no quiero seguir con esa historia. Intentamos traer esos referentes y traerlos a nuestro día a día". Los cuentos clásicos siempre han sido fuente de inspitación para el grupo y, hace unos años, Alicia publicó uno escrito por ella, Pulgarina, que también estaba acompañado de un disco con siete canciones.

El Salto es un viaje por canciones más oníricas como Un Bosque o Verano Inmenso y ese costumbrismo que manejan tan bien. "Escenas cotidianas de cosas que nos hacen felices en nuestro día a día, que no tiene que ser algo trascendental sino algo tan pequeño como tomarte ese currusquín del pan, y si está caliente, mejor", resume Alicia.

Durante estos 20 años en la música, el grupo ha visto cómo muchos se han quedado por el camino y cómo han cambiado las cosas "no tanto en lo creativo como en la forma de vender y de consumir música". Alicia considera que ahora "hay menos tiempo para digerir las propuestas" pero siguen saliendo bandas interesantes como Carolina Durante: "Me gusta muchísimo su propuesta, me parecen fresquísimos, me parece divertido, un grupo de estos para pasártelo bien y tienen temazos. Lo tienen todo", dice emocionada.