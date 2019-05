Errejón no sabe si es de Podemos

La pregunta de Pepa Bueno ha sido clara "¿Está fuera de Podemos?", y la respuesta de Íñigo Errejón no lo ha sido tanto: "No lo tengo muy claro (...) nadie me lo ha aclarado, tendrá que decidirlo Podemos". Sobre las palabras de Pablo Iglesias de las que se desprendía que Errejón acabará en el PSOE, el candidato de Más Madrid ha señalado que no quiere "perder mucho tiempo" con ese tema. Preguntado por si tras las elecciones había hablado con Iglesias, la respuesta ha sido "no".

Cuando a mediados de enero Errejón anunció que usaría la marca de Manuela Carmena para intentar presidir la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias enseñó la puerta de salida al que fuera su número dos. El líder de Podemos habló de "vergüenza" y se sintió traicionado: "No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban un proyecto electoral propio en la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa", dijo entonces.

Irene Montero acusó a Errejón de haber estado durante meses urdiendo un "plan secreto" e intentó forzar su dimisión, algo que a día de hoy no se ha producido.