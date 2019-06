Alberto Moreno: "Soy campeón de la Champions League y no soy consciente porque no paro de pensar en Reyes"

Alberto Moreno vivió un día de emociones muy fuertes el pasado sábado tras vencer en la final del Wanda Metropolitano la sexta Champions con el Liverpool ante el Tottenham (0-2) y unas horas antes enterarse del fallecimiento del que fuera su amigo y compañero José Antonio Reyes. Todo ello, lo repasó con Manu Carreño en El Larguero este lunes.

"Es super difícil. Por la mañana vengo del entrenamiento y veo que mi tío me envía una foto donde sale la imagen del Twitter del Sevilla comunicando el fallecimiento de José Antonio. En ese momento se me encoge el cuerpo y no me lo creía. Cuando vi que era verdad, empecé a llorar y hasta que no llegó la hora del partido estuve llorando y sin comer. Me metía en todas las redes sociales, televisiones, todo eran noticias suyas. Hasta la hora del partido solo había recuerdos y no paraba de llorar. Sólo pude evadir el tema durante esas dos-tres horas que duró el partido. Una vez acabó, sólo pensaba en sacar esa camiseta", reconoce Alberto Moreno sobre cómo se enteró de la trágica noticia.

"Siempre estábamos juntos. He vivido tantos momentos con él, tantas risas, tantos momentos bonitos, que a día de hoy no me creo aún lo que ha pasado. Cuando he llegado a Sevilla, he ido a ver a sus familiares...y la verdad que...qué momento más malo. Eso no se supera. Después de haber visto a esos padres, a esos hermanos, a esa mujer...yo que también tengo hijos, es algo muy difícil de expresar. Le veía sonriendo como él siempre estaba y cuando salí le decía a mi mujer que todavía no me lo creo", explica tras su llegada a Sevilla.

"Son muchos los momentos que he vivido con él, pero si me tengo que quedar con uno es el día que ganamos la Europa League con el Sevilla", admite Alberto Moreno sobre su amistad con José Antonio Reyes.

Sobre el apoyo que recibió de sus compañeros del Liverpool reconoce que "todos los jugadores me dieron el pésame, sabían que era muy cercano. Klopp también me habló, me dijo que lo sentía pero que teníamos una final por delante. Yo le dije que estaba listo. Fue un momento muy difícil. A día de hoy soy campeón de la Champions League y todavía no me he dado cuenta de verdad porque no paro de pensar en lo de José Antonio. Ayer en el tour me pude evadir un poco, pero una vez termina eso, llego al hotel, me meto en redes sociales, le vuelvo a ver y vuelvo a llorar".

"Si Reyes quisiera podría haber estado al nivel de los Coutinho, Griezmann, gente así. Yo que he entrenado con él, te puedo decir que la mejor zurda que he visto en mi vida. Es cierto que era un cabeza loca también, pero bueno".

"Me gustan mucho los coches también, pero sí que es verdad que yo la velocidad la respeto. No me sale. Me encanta la velocidad, pero lo respeto. Él siempre tenía sus coches, tenía muchos y le encantaban", sentencia sobre una de las que podrían ser las causas del accidente fatídico de José Antonio Reyes.

En cuanto a su futuro, el defensa 'red' reconoce que "siempre es bonito volver a casa, a España, volver a disfrutar del sol...ahora mismo estoy libre. Después de 5 años en Inglaterra, me gustaría o volver a España o a un sitio cercano".

"Es el Liverpool de Jurgen Klopp. Es el que se trabaja a los jugadores, metiéndonos ese fútbol que el lleva. Tenemos un equipazo también. Van Dijk es el mejor central del mundo y Alisson el mejor portero del mundo. Van a otro nivel. Salah es muy bueno, tiene muchas cualidades, rápido, gol, fuerte...puede jugar donde él quiera", termina definiendo a su actual equipo.