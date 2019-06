Transformar el modelo de ciudad, un reto de los nuevos ayuntamientos

Para Marta Kayser, ilustradora y arquitecta, en la evolución del diseño de las ciudades falta un poco de cercanía. Cercanía a la hora de transmitir la necesidad de esa evolución y educar sobre ello. Porque, según ella, muchos ciudadanos no piensan que la transformación de las ciudades, ese reto que se dibujaba como fundamental en estos últimos años, sea algo necesario. No somos conscientes, según Kayser, de la repercusión de ese modelo viejo, en el que los ciudadanos "consumen la ciudad", no forman parte de ella. "Veíamos que la ciudad era entendida como el gran motor económico, lejano a cualquier concepción social y, desde luego, a la cotidianeidad y a las necesidades de la gente, y creíamos que la ciudadanía debía participar más allá de dar el visto bueno".

Parte de la democratización consiste, según la arquitecta, en llevar el urbanismo a los barrios, a la periferia, pero no sólo. Kayser reconoce que el fallo, en gran medida, ha llegado a la hora de conectar los barrios entre sí, y entre las personas dentro de los propios barrios.

Barrios que participan: el modelo de Vallcarca

Hay casos de barrios, como el de Vallcarca de Barcelona, en el que los vecinos se niegan a permitir que los Ayuntamientos los transformen radicalmente. Pero no es la tónica general. Allí los vecinos decidieron que tenían que ser ellos los que dictasen el camino de la transformación de su barrio, y para ello han tenido que armarse de leyes, aprender legislación y técnicas de diseño urbano.

"Había una estrategia de borrón y cuenta nueva...hemos obligado al Ayuntamiento a sentarse, a partir de la organización vecinal, y estudiar las propuestas que les hacíamos". Julia y Jose son parte de la Asamblea de ese barrio, de Vallcarca, que comenzó su lucha activa en 2002. Fue en ese año cuando se reactivó un antiguo plan franquista de remodelación del barrio. Un plan que nunca se llevó a cabo y que preveía múltiples derribos y expropiaciones, además de la ampliación de una vía de circunvalación cercana. Subrayan que no van a dejar en manos de los políticos el futuro de las ciudades, y que la negociación con los dos consistorios con los que han tenido que sentarse, el de Trías y el de Colau, ha sido compleja pero fructífera. Opinión que comparte la hasta ahora teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, que asegura que este caso de Vallcarca les ha inspirado en otros barrios de la ciudad, con el objetivo de transformarlos y renovarlos manteniendo su esencia.

Una vez conseguido que se tuviera en cuenta el proyecto que ellos proponían, ahora el reto está en que en Vallcarca, barrio a los pies del parque Güell, los precios de los inmuebles y del alquiler no se sitúen en niveles inasumibles que expulsen a los vecinos. "Ahora mismo el alquiler medio está en unos 800 o 900 euros, mucho menos de lo que hubiera sido de cualquier otra forma, aunque es caro", nos dicen desde la Asamblea.

Kayser insiste en que el reto fundamental de las ciudades pasa por hacer un urbanismo más próximo a las personas, que les permita reunirse y hacer ciudad, sin que las calles y las plazas se conviertan en un lugar de paso. En definitiva, transformar los barrios es el objetivo, sí, pero contando con los barrios.