"El mío no es un caso aislado, el de Verónica tampoco es un caso aislado. Al final la humillación, incluso el sentimiento de culpa que sientes por algo que tú no has hecho, te afecta día a día y te lleva a tomar decisiones tan drásticas como la de empleada de Iveco”. Es el testimonio de Ana, una joven que fue víctima de la difusión de un vídeo sexual por parte de la que entonces era su pareja. Ana ha decidido de forma muy valiente contar su angustiosa experiencia en la Cadena SER.

Acababa de cumplir 18 años y se estrenaba en la universidad. Su novio, cinco años mayor, grabó un vídeo mientras mantenían relaciones sexuales y después lo difundió y lo exhibió entre sus amigos universitarios. “Yo era una niña cuando ocurrió todo. Me enteré meses después de que me había grabado sin mi conocimiento y de que había enseñado el vídeo sin mi consentimiento. No dejaba de preguntarme por qué lo había hecho. Incluso llegué a pensar que no era para tanto”.

Fue una exnovia de su pareja quien le informó del vídeo íntimo a través de un whatsapp. Le envió un pantallazo con una conversación en la que él se lo contaba todo. Para Ana fue un mazazo. Su primera reacción fue callarse. No decir nada a nadie. “Por vergüenza no quería que nadie lo supiera”. Se aisló durante un mes. No salía, no comía, no podía dormir. No era capaz de pensar en otra cosa, ni sabía cómo escapar de la pesadilla. La angustia era tan grande que acabó en urgencias con un ataque de ansiedad.

“Era una presión insoportable”. Ana recuerda las miradas y las risas de compañeros en la residencia y en el campus universitario. “Me cruzaba por los pasillos con gente y me preguntaba si habrían visto el vídeo. Cuando pasaba por delante de grupos de amigos en un corrillo y cuchicheaban y reían lo primero que se me pasaba por la cabeza era que se estaban riendo de mí”.

Hasta que un día no aguantó más. Relató los hechos y su sufrimiento a sus amigas porque su familia estaba lejos. Ella no quería pero la convencieron de que denunciara, sobre todo el padre de una de sus compañeras que era policía. “Tú sabes que el vídeo está ahí y si no lo denuncias, en un futuro puede salir a la luz. Y pensé, si sale yo estoy perdida. Es fácil subirlo a las redes sociales o a cualquier página para ganar dinero y destrozar la vida de una persona. Me asusté y fui a comisaría a denunciar”.

Tan pronto presentó la denuncia, los amigos de su exnovio iniciaron una estrategia de presión. La llamaban, la whatsappeaban. “Ellos veían una exageración que lo denunciara, decían que no era para tanto, que no me había pegado”. La denuncia entró en un principio en un juzgado de violencia de género aunque posteriormente derivó a un proceso penal como un delito contra la intimidad.

Pese a que el acusado borró el vídeo, la prueba fundamental, la jueza encontró indicios suficientes contra él. Lo condenó a dos años de prisión por delito contra la intimidad y a indemnizar a Ana con 2.000 euros por daños morales. “Yo creo que lo hizo para alardear delante de sus amigos, para enseñarles lo que había hecho y si no le creían, tenía el vídeo para demostrarlo y enseñarlo”, reflexiona con rabia Ana.

A esta joven la sacó del infierno el fuerte apoyo de su familia, de sus amigas y la psicóloga. Estuvo dos años acudiendo a la terapia. “Mi recomendación es que se cuente y se denuncie. Yo no quería hacerlo y hoy no me arrepiento pese a que fue muy duro pasar por el juicio. Toda esta historia destrozó mi vida universitaria. Lo pasé muy mal. Pero hay que contarlo, buscar apoyo y ayuda”. Todo lo que posiblemente le faltó a Verónica.