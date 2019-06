"En los últimos seis años no he pasado más de tres meses en el mismo lugar"

Javier Godínez descubrió en la veintena que le apasionaba viajar y decidió hacer de esa pasión su trabajo, "primero en una multinacional y después pude dejar el trabajo y dedicarme a ser viajero a tiempo completo, me dedico al marketing digital para ganarme la vida. En estos últimos seis años no he pasado más de seis meses en el mismo lugar. Y si algo he descubierto en los más de 50 países que he visitado es que la gente siempre te ofrece su ayuda cuando la necesitas", cuenta. Así que, y con el objetivo de devolver esa ayuda, Javier ha creado una Fundación llamada 'Viaja, disfruta y ayuda' la que hace proyectos sociales en diferentes países del mundo. Ahora mismo en Ecuador donde han instalado filtros purificadores de agua en zonas rurales.

