"He perdido contratos como enfermero eventual por no coger el teléfono estando en la ducha"

Juanjo es enfermero eventual del Sermas. Terminó la carrera hace cinco años y se fue a trabajar al extranjero, "tras probar la experiencia volví porque quería estar en casa, con mi gente; porque escuchas que las cosas están mejor. Volví y al principio bien pero te vas dando cuenta de que las condiciones no son lo que te decían". En el caso de Juanjo, "contratos de días, altas y bajas durante el fin de semana. Yo he llegado al punto de estar duchándome y perder un contrato por eso, porque te llaman una vez, o dos veces seguidas, y pierdes el contrato, en el mejor de los casos, o en el peor penalizarte. Así que me lo llevo a la ducha. Eres un esclavo del teléfono móvil".

