Borja Fernández: "La Policía ha unido unos puntos que ni Almodóvar"

Borja Fernández, acusado por su presunta implicación en el caso Oikos, ha atendido a los micrófonos de El Larguero de Yago de Vega, desde su casa en Valladolid, una vez revelado el secreto de sumario.

El gallego ha negado rotundamente haber participado en ninguna trama de amaños de partidos: "Rotundamente no estoy implicado en el amaño de partidos. La única vez que he apostado fue en la India en una carrera de caballos. Yo soy anti apuestas, no sé ni cómo va, solamente juego a la ONCE", a lo que añade "No tengo la sensación que me hayan metido en un lío porque yo no he hecho nada malo. Pongo la mano en el fuego por mí, no por ninguno de ellos", sentencia el ex futbolista del Valladolid.

La policía detiene a Borja Fernández en su domicilio el martes 28 de mayo, así lo cuenta: "Me dicen que salga de la habitación, me sientan en una silla, me dan un papel en el que me decían por lo que me detenían, y salgo exposado de mi casa".

Las razones por las que la Policía detiene al futbolista, Borja aún no las entiende: "Hay unos puntos en la investigación que me relacionan con el caso, que no los une ni Almodóvar"

Según el secreto de sumario se le pincha el teléfono al futbolista gallego tras una reunión con Raúl Bravo, alguien con el que tiene una relación cordial, pero al que "no veía desde hace aproximadamente siete años". Afirma también que en la famosa barbacoa no había solamente futbolistas, sino también amigos y sus mujeres, y que a pesar de las informaciones que han salido desprestigiando el nombre de Borja Fernández, a él tan sólo le preocupa lo que "piense mi familia".