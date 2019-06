Sonorama anuncia sus cabezas de cartel por días (y Taburete es uno de ellos)

"¿Cuándo vamos a saber el cartel por días?". La impaciencia festivalera cada vez agranda más su figura sobre todo cuando se acerca la fecha del festival en cuestión. Solo tenéis que echar un vistazo a sus redes sociales. Pues bien, los sonorámicos ya pueden ir preparando su organigrama porque Sonorama ha anunciado su 'parrilla' para esta edición (del 7 hasta el 11 de agosto). Y con ello ha dado a conocer qué grupos son sus cabezas de cartel —algo que hasta ahora se desconocía ya que cada confirmación se hacía en orden alfabético—.

Que Cayetano lleva siendo el temazo de 2018 y parte de 2019 no es ninguna noticia, lo que sí que es sorpresa —y disgusto para algunos— es que el grupo que menciona la canción (Morat, Taburete, qué grupazos / En sus conciertos cómo lo pasamos) encabeza el jueves del festival indie nacional por excelencia. Eso sí, Willy Bárcenas y Antón Carreño, que forman Taburete, y Carolina Durante no se cruzarán, ya que estos últimos tocarán en Aranda de Duero el sábado. Lo curioso será ver cómo se mimetizan los seguidores de uno y otro bando en el recinto: camisas de flamencos y palmeras versus camisas de rayas y color pastel.

La bienvenida la dará Ladilla Rusa. El dúo catalán pegaban bastante en la jauría del centro de la ciudad con su Kitt y los coches del pasado, Macaulay Culkin y las batallas de pistolas de agua pero Sonorama tiene guardado un 'as' en la manga ya que también han informado que la fiesta de bienvenida y de despedida no será en el camping, como en pasadas ediciones. Despistados y La Excepción, así como los recomendados por Fuego y Chinchetas Sierra y Apartamentos Acapulco, cerrarán el festival el domingo.

Miss Caffeina y su Oh Long Johnson acompañarán el jueves a Grises en su despedida el mismo día que La Orquesta Mondragón y Taburete. Love of Lesbian es el nombre en mayúsculas del viernes. Santi Balmés y cía regresan después de dos años donde se hicieron fuertes presentando El poeta Halley y homenajeando a The Cure en la Plaza del Trigo. The Vaccines y Australian Blondie se suman a una cita donde no deben pasar desapercibidos DePedro, Full, Morgan o Javiera Mena. La chilena formará parte del Escenario Charco, que también ha dado a conocer sus nombres.

El sábado será el día donde más 'cabezones' se concentran. Nacho Cano, Crystal Fighters, Fangoria sobresalen junto a Shinova que se confirma —año tras año— como una de las grandes apuestas de Sonorama. Además, Carolina Durante, Delorean, Luis Albert Segura, Mucho, Nacho Vegas y Zahara se subirán a los múltiples escenarios del festival celebrado en Aranda de Duero.

Tan solo queda desvelarse la incógnita de cada año: qué cuatro bandas tendrán el honor de ser la sorpresa —y por tanto pasar también a ser los cabeza de cartel— de la Plaza del Trigo. Hagan sus cábalas, pero si nos regimos por anteriores años casi siempre un grupo hace doblete y aparecen grupos que no estaban confirmados en el cartel. Miss Caffeina, Taburete, Grises, Varry Brava, Love Of Lesbian, Second, Carolina Durante y Kitai son grupos que ya han pasado por las tablas de la plaza del pueblo.

El cartel completo (por días) del Sonorama:

Cartel completo (por días) del festival Sonorama. / Sonorama