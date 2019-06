Las bandas que bajo ningún concepto debes perderte en Sonorama (y no son las que piensas)

Se nos ha puesto 'cuerpesito' de festival. Sonorama ha cerrado su cartel para este 2019 y, aunque faltan dos meses para que los modernos invadan Aranda de Duero, ya estamos haciendo el 'planning' sobre lo que hay que ver sí o sí este año. Y es que cada uno tenemos nuestras propias preocupaciones... "Aquí debatiéndome con algunos de mis más profundos pensamientos, como 'mamina, igual me encuentro con Willy Bárcenas en el backstage del Sonorama'", escribía Nacho Vegas cuando descubría que era coetáneo en el cartel con Taburete.

Crystal Fighters, Love of Lesbian, Morgan, Miss Caffeina, Zahara, The Vaccines, Fangoria y Carolina Durante son los grandes nombres del festival por excelencia del indie español. Eso sí, hay más de uno que sigue, año tras año, pidiendo a gritos (o a base de tuits) a los ausentes Vetusta Morla -tan solo había que mirar en el cartel del Conexión Valladolid donde ponía que era el 'único concierto en Castilla y León' de los de Tres Cantos-. No hay que olvidar tampoco a Nacho Cano, la sorpresa de esta edición, que tocará los himnos de Mecano. En Fuego y Chinchetas nos tiramos a la piscina y ya hicimos nuestras cábalas sobre quién cantará junto a él.

Pero los line up de los festivales son mucho más que esos artistas que llenan los escenarios de un plumazo. Rebuscando sobre las más de 120 bandas que pasarán por Aranda del 7 al 11 de agosto encontramos artistas que han pasado por nuestro estudio como es el caso de Luis Albert Segura que presentaba su nuevo proyecto tras L.A., la revelación The Crab Apples y los nostálgicos Lígula que también se han animado con el cambio de idioma. Desenfundamos nuestra pistola de agua y apuntamos a que estos serán los grupos que bajo ningún concepto debes perderte. Ahora solo falta que el Dios 'Solapes' sea bueno con nosotros.

Delorean

La banda de Zarauz anunció el pasado 2018 su despedida como banda y será en Sonorama su adiós. El pop oscuro y bailable de Delorean pondrá punto y final a su carrera por la escena con un concierto único. Ya han pasado por varias ediciones de Sonorama y todas ellas cerrando a altas horas de la noche (y reventando) los escenarios gracias a su juego de sintetizadores y guitarras y a discos como Subiza y Muzik, o su exquisito EP Ayrton Senna donde encontramos su Deli.

Mucho

Uno de los pelotazos del año. Martí Perarnau IV ha reinventado la banda con la rave de crítica social y política titulada ¿Hay alguien en casa?. Y es que como nos dijo en su entrevista, nadie en España ha hecho un disco como ellos. El bueno de Martí ya pasó por el festival en 2016 en lo que él nos reveló como"el año del sol" ya que todos los conciertos veraniegos de su disco Pidiendo en las puertas del infierno le pusieron en un horario donde aún pegaba la solana. En esta ocasión, su disco merece un horario top y con la noche ya encima. De hecho ya hemos disfrutado de su locura en Tomavistas donde sonó todo el disco nuevo y acabó con la joya Putochinomaricón. A Perarnau también le veremos junto a Zahara, en otra de las actuaciones más esperadas con ese Hoy la bestia cena en casa.

Balthazar

El de Aranda es el festival del indie español por excelencia, pero también cuenta con grandes bandas internacionales. Crystal Fighters, The Vaccines, Deacon Blue y The Futureheads son algunas de ellas, pero destacamos Balthazar. El grupo belga tuvo que reconfigurarse después de sus dos primeros discos y ha sido desde ahí cuando dieron un paso al frente. Maarten Devoldere y Jinte Deprez están en plena gira -ya pasaron por Madrid y Barcelona en marzo- de su nuevo disco Fever donde se encuentra el hit que adopta el mismo nombre que el LP y I'm never gonna let you down again. Eso sí, Bunker sigue siendo su gran éxito.

Ladilla Rusa

Sonorama es sinónimo de fiesta (y sino que se lo pregunten a sus calles y plazas). Y los máximos exponentes de esta palabra son Ladilla Rusa. Cuando parecía que habían encontrado su techo con Macaulay Culkin, vienen y nos desmontan del todo con KITT y los coches del pasado. Es el temazo del verano, se pongan como se pongan (aquí tenéis una guía básica de todo lo que hay que saber sobre esta canción). Por cierto, están de enhorabuena que acaban de superar el millón de visualizaciones en YouTube. Ojo que la pueden liar pardísima en la Plaza del Trigo.

Crudo Pimento

Si eres de los que piensa que es difícil dejarte con la boca abierta durante todo un concierto, apunta este nombre. Los neoyorkinos lo han flipado con ellos. La banda murciana viene haciendo algo que es casi inexplicable en palabras. La extravagancia al cuadrado, sería una buena definición. Raúl Frutos e Inma Gómez presentan su cuarto trabajo Pantame donde se dan más de la mano con la electrónica aunque sin solar sus rudimentarios e hipnotizantes instrumentos. Ya nos contaron que la gente alucinó en su anterior presencia en Sonorama (PD: tocaron tarde tarde, aunque ellos prefieren un horario más de meriendacena).

Sierra

De la hornada de Sonido Muchacho han salido grandes bandas, entre ellas Carolina Durante que ocupan un alto puesto en el cartel de Sonorama, pero también Mujeres, Terrier, La Plata, Kokoshca o Sierra. Estos madrileños muestran un pop underground muy fresco que empieza a crear un estilo malasañero (del barrio de Malasaña de Madrid) que viene a ser la nueva Movida. A ninguna parte es su único trabajo hasta la fecha -se publicó en 2017- y se trata de un disco que va soltando temas rompecaderas como Amiga extraña, La noche criminal y No eres increíble. Están ante su primera aparición en el festival.

Apartamentos Acapulco

Son el relevo generacional de Los Planetas. Así como lo oyen. Y sino escuchen Deseo y ese "Por mí / Puedes irte a otra a galaxia /Y que sea la más lejana / Como si no te vuelvo a ver". Estos granaínos hicieron su carta de presentación hace dos años en la edición del 20 aniversario de Sonorama con Nuevos testamentos pero ahora llegan más maduros con su excelente trabajo El resto del mundo. Han ganado peso y eso se notará en el horario y escenario de su actuación -en 2017 tocaron por la mañana en el escenario de la Iglesia de Santa María y seguro que los más dormilones se lo perdieron-. El pop-rock de Granada está de enhorabuena, no solo por el ascenso y el himno del Granada que han creado, sino porque con el legado parece no tener fin. La mujer y el monstruo, no se pierdan esta canción.

Grises

Otra de las bandas que dice adiós en este 2019. Los guipuzcoanos dejan huérfanos a los indies que les descubrieron con El hombre bolígrafo hace casi diez años y que les han visto crecer con No se alarme señora, soy soviético, Animal y De peces y árboles hasta llegar a ser grupo sorpresa en la Plaza del Trigo en la edición de 2016. Un grupo que ha tenido el honor de liderar este escenario merece una despedida a lo grande y cantar eso de "Sentir que todo es perfecto / Mover todo tu cuerpo / Vibrar todo el tiempo / Tocar todos tus sueños" de Parfait.

Soledad Vélez

La chilena afincada en Valencia tiene el honor de haber creado uno de los mejores discos de 2018: Nuevas épocas. De hecho, Flecha, que habla del amor romántico y la amistad, se coló entre las mejores canciones de 2018 de Fuego y Chinchetas. Se trata de su primer disco en español y en el que con los sintetizadores ochenteros y la voz de Soledad se forma una atmósfera tan oscura que a la vez se convierte en brillante. Cromo y platino, junto a El Último Vecino, es un reflejo de la situación emocional en la que alguna vez nos hemos visto envueltos.

Veintiuno

Los de Toledo nos han dejado Cabezabajo con su debut Gourmet. Una irrupción de pop bailable emocional -y hasta "más cool que Jon Snow entrando en Invernalia"- que recuerda a los mejores Miss Caffeina y que viene a explicar lo difícil que es luchar por los objetivos que nos ponemos en la vida (Ej: El desfile), como para ellos ha sido llegar hasta este punto de la música. Una batería de hits que saluda a todos sus detractores que no creyeron en la banda. Quién sabe si veremos a Zahara interpretar ese Tu nombre junto a Veintiuno.