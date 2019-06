¿Interesa asegurar el móvil?

Iniciamos esta semana una serie de entrevistas sobre seguros. Carlos LLuch nos explicará el domingo lo que debemos tener en cuenta al contratar un seguro de móvil, si interesa o no…

Cómo hacer la declaración de la Renta más rentable

Te contaremos una aplicación que te permite contrastar tu declaración de la Renta con la que te hace Hacienda y, probablemente, te darás cuenta que puedes sacarle un dinero: pagar menos o que te devuelvan más… Nos lo contará Álvaro Falcones, cofundador de TaxDown

Lo que hay que dar de regalo en las bodas

Os invitan a una boda, y además de la ropa, los traslados etc nos enfrentamos siempre a un problema: ¿Cuánto doy de regalo? 100 euros por persona, 150, 200… Me quedo corto, me paso… Una experta en protocolo y un recién casado nos ayudarán a “afinar” en esta duda habitual. También pediremos opinión a los usuarios…

Analizamos la moneda virtual de Facebook

Facebook se ha “inventado” esta semana una nueva moneda virtual. Y queremos hablar con un experto, como Jaime García Cantero, de Retina, de El País, para que nos aclare algunas cosas: ¿cómo funciona, se acaba el dinero, es el fin de los bancos?

¿Buena idea retirar Madrid Central?

Ortega Smit, de VOX, lo dijo nada más ser elegido, pero ¿qué piensan expertos de acabar Madrid Central? Conoceremos las opciones de Pere Navarro, director general de Tráfico; de Paco Segura, de Ecologistas en Acción; de Mario Rodríguez, director de Greenpeace y de Isabel Urrutía, neumóloga de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácita.

Una app para viajar informado

Conoceremos también una app, GOAZ, que os puede resultar muy interesante para los viajes: va de intercambio de información sobre los lugares que vas a visitar, restaurantes, monumentos, rincones…

Y nuestro asesor jurídico…

Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo

ayudará a los usuarios con problemas.